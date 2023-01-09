Primăria Horezu: Implementare sensuri unice pe anumite străzi

Ca urmare a lucrărilor de sistematizare rutieră executate de Primăria Horezu conform planului de sistematizare-semnalizare rutieră verticală (instalare indicatoare rutiere), proiect avizat favorabil de către Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea, Serviciul Rutier (Aviz nr. 389657/30.06.2025) și de către Comisia de circulație rutieră, constituită la nivelul orașului Horezu, începând cu data de 24.11.2025, urmează a fi implementate sensuri unice de circulație, astfel

Strada Anton Pannn-sens unic intersecție cu strada 1Decembrie spre strada Unirii

Strada Unirii – sens unic instersecție cu starda Anton Pann spre strada Olari, până la intersecție cu strada Mihai Viteazu

Strada Mihai Viteazu-sens unic intersecție strada Unirii spre strada 1 Decembrie

Totodată, a fost instituită măsura de limitare de viteză la maximum 30 km/h a vitezei de circulație pe străzile din orașul Horezu.

Solicităm conducătorilor de vehicule sp respecte cu strictețe semnificația indicatoarelor rutiere instalate pe srterele menționate, pentru prevenirea evenimentelor rutiere.

Primăria Orașului Horezu