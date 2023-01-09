Premieră medicală la Vâlcea: primul spital public de îngrijiri paliative, o investiție de 3 milioane de euro

joi, 6 noiembrie 2025

O nouă investiție importantă prinde contur la Râmnicu Vâlcea: primul spital public dedicat îngrijirilor paliative din județ. Proiectul, în valoare de aproape 3 milioane de euro, va fi finanțat din fonduri europene și realizat de la zero, în cadrul Spitalului Județean de Urgență Vâlcea.

Clădirea va avea trei etaje, 26 de paturi și va fi complet echipată cu aparatură modernă, oferind pacienților aflați în suferință nu doar îngrijire medicală, ci și sprijin emoțional și spiritual.

„Astăzi am semnat contractul de finanțare pentru construirea celei de-a treia clădiri de spital de la SJU Vâlcea – un spital de îngrijiri paliative. Este o investiție de suflet, pentru că în județul nostru nu există un astfel de spital public. Mi-aș dori ca nimeni să nu aibă nevoie de el, dar este absolut necesar pentru cei care trec prin momente grele și pentru familiile lor”, a declarat Constantin Rădulescu, președintele Consiliului Județean Vâlcea.

Proiectul are un termen de execuție de trei ani și marchează o nouă etapă în modernizarea sistemului medical vâlcean, alături de ambulatoriul nou construit și de blocul operator cu 9 săli de operații, aflat deja în lucru.

„Nu promitem minuni, dar ne ținem de cuvânt. Investim în sănătate, pentru ca pacienții vâlceni să fie îngrijiți cum trebuie, aici, acasă, la Vâlcea”, a mai transmis Rădulescu.

Prin acest proiect, Vâlcea face un pas istoric spre un sistem medical umanizat, în care respectul, empatia și demnitatea pacienților devin la fel de importante ca actul medical în sine.