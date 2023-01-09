Prăznuirea Sfântului Cuvios Grigorie Decapolitul, ocrotitorul Mănăstirii Bistrița

În ziua de 20 noiembrie, Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Cuvios Grigorie Decapolitul. În fiecare an, la Mănăstirea Bistriţa din comuna Costești, judeţul Vâlcea, unde se află sfintele sale moaște, credincioşi din întreaga ţară vin să i se închine şi să participe la slujbele religioase săvârșite în cinstea acestuia. Și anul acesta ele vor debuta în ajunul sărbătorii (miercuri, 19 noiembrie) cu slujba de Priveghere. Dumnezeiasca Liturghie va fi săvârșită în dimineața zilei de joi, 20 noiembrie, în biserica mănăstirii, de către un ales sobor de ierarhi.