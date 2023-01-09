Posturi clericale vacante la Arhiepiscopia Râmnicului

Protoieria Horezu:

Postul de preot paroh la Parohia Valea Grădiștei, comuna Grădiștea, județul Vâlcea, Protoieria Horezu, cu perioadă de candidare 3.11 – 3.12.2025.

Postul de preot paroh la Parohia Mateești, comuna Mateești, județul Vâlcea, Protoieria Horezu, cu perioadă de candidare 3.11 – 3.12.2025.

Postul de preot coslujitor la Parohia Oteșani, comuna Oteșani, județul Vâlcea, Protoieria Horezu, cu perioadă de candidare 3.11 – 3.12.2025.

Postul de preot paroh la Parohia Râmești, oraș Horezu, județul Vâlcea, Protoieria Horezu, cu perioadă de candidare 1.11 – 1.12.2025.

Protoieria Drăgășani:

Postul de preot paroh la Parohia Zgubea, comuna Roșiile, județul Vâlcea, Protoieria Drăgășani, cu perioadă de candidare 3.11 – 3.12.2025.

Postul de preot paroh la Parohia Dejoiu, comuna Fârtățești, județul Vâlcea, Protoieria Drăgășani, cu perioadă de candidare 3.11 – 3.12.2025.

Postul de preot paroh la Parohia Ghioroiu, comuna Ghioroiu, județul Vâlcea, Protoieria Drăgășani, cu perioadă de candidare 3.11 – 3.12.2025.

Postul de preot paroh la Parohia Stănești, comuna Stănești, județul Vâlcea, Protoieria Drăgășani, cu perioadă de candidare 3.11 – 3.12.2025.

Postul de preot paroh la Parohia Casa Veche, comuna Olanu, județul Vâlcea, Protoieria Drăgășani, cu perioadă de candidare 1.12.2025 – 1.01.2026.

Dosarele candidaţilor clerici care îndeplinesc condiţiile statutare se depun la Protoierie iar tinerii teologi la Registratura Centrului Eparhial.