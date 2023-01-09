Polițistul Bogdan Robert Pascu, trimis în judecată pentru trafic de influență, va fi judecat la Vâlcea

miercuri, 12 noiembrie 2025

Fostul adjunct al Poliției Topoloveni, Bogdan Robert Pascu, va fi judecat la Tribunalul Vâlcea într-un dosar de corupție instrumentat de DNA. Curtea de Apel Pitești a decis la sfârșitul lunii octombrie strămutarea cauzei din Argeș, după ce s-a constatat că soția inculpatului, Livia Pascu, este judecătoare la Judecătoria Pitești — fapt ce putea ridica suspiciuni privind imparțialitatea completului de judecată.

Dosarul a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Vâlcea la data de 5 noiembrie și urmează să primească primul termen de judecată. Magistrații vâlceni vor analiza și măsurile preventive dispuse anterior.

Procurorii DNA îl acuză pe Pascu că, împreună cu colegul său din cadrul IJP Argeș, polițistul Costinel Iancu, ar fi pretins 100.000 de euro de la fostul director al lanțului de farmacii Catena Pitești, Mihai Dragoș, promițându-i că își vor folosi influența asupra unui procuror, conform interespublic.ro

Mâine, 12 noiembrie, Bogdan Robert Pascu va afla dacă rămâne în arest preventiv la Penitenciarul Mioveni, în condițiile în care a fost trimis în judecată în stare de detenție.

Foto: interespublic.ro