Pericol pe șosea la Vlădești: copac căzut peste un autoturism

duminică, 23 noiembrie 2025

Copac prăbușit peste o mașină aflată în mers, la Vlădești. Fără victime, trafic dirijat

Un copac s-a rupt sâmbătă, 22 noiembrie, la Vlădești, și a căzut pe carosabil, lovind cu crengile un autoturism aflat în mișcare. Pompierii vâlceni au intervenit rapid pentru degajarea arborelui, iar la fața locului a ajuns o autospecială cu modul de descarcerare.

Mașina a suferit doar avarii ușoare, iar cablurile din zonă au fost afectate. Au fost anunțați reprezentanții DEO și SVSU Vlădești, iar polițiștii dirijează traficul până la eliberarea completă a drumului.

Nu s-au înregistrat victime. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență, având în vedere instabilitatea vegetației provocată de vremea din ultimele zile.