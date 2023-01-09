PERFORMANȚĂ DE EXCEPȚIE PENTRU THE BEAST TEAM HOREZU: 16 MEDALII LA CAMPIONATUL NAȚIONAL DE GRAPPLING!

duminică, 2 noiembrie 2025

Weekendul trecut, luptătorii de la The Beast Team Horezu au demonstrat din nou ce înseamnă muncă, disciplină și pasiune, reușind o performanță remarcabilă la Campionatul Național de Grappling, competiție organizată sub egida Federației Române de Kempo.

Echipa din Horezu a participat cu 14 sportivi, care au reușit să cucerească nu mai puțin de 16 medalii — un rezultat impresionant, ce confirmă nivelul tot mai ridicat al clubului vâlcean.

Printre medaliați s-a remarcat un sportiv aflat la prima competiție, care a reușit performanța extraordinară de a deveni campion național, precum și un alt luptător care a obținut două titluri de campion național, semn că munca asiduă din sala de antrenament dă roade spectaculoase.

„Suntem extrem de mândri de fiecare dintre voi — pentru seriozitate, atitudine și dorința de a progresa. Rezultatele sunt doar începutul… continuăm să creștem, să muncim și să visăm mai sus!”, au transmis reprezentanții clubului The Beast Team Horezu.

Performanța echipei a fost posibilă și cu sprijinul Consiliului Județean Vâlcea și al Clubului Sportiv Vâlcea 1924, parteneri care susțin constant sportul de performanță și tinerii talentați din județ.

The Beast Team Horezu continuă să scrie istorie în artele marțiale românești — o echipă care inspiră prin ambiție, curaj și spirit de luptă!