Percheziții la Tinmar Energy: suspiciuni de manipulare a pieței și subvenții ilegale de sute de milioane

sâmbătă, 8 noiembrie 2025

Procurorii Parchetului General și polițiștii de la Direcția de Investigare a Criminalității Economice au descins joi dimineață la sediile companiei Tinmar Energy și ale altor trei firme din București, într-un dosar privind înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălare de bani.

Ancheta vizează un mecanism prin care societățile din grup ar fi crescut artificial prețurile la energia vândută între ele, pentru a raporta costuri mai mari și a obține compensări uriașe de la stat, în baza OUG 27/2022.

Potrivit procurorilor, între aprilie și august 2022, energia era tranzacționată succesiv între firmele grupului, ajungând să fie revândută la prețuri chiar și cu peste 700% mai mari. În același timp, portofoliul de clienți era manipulat, fiind transferați consumatori între societăți pentru a justifica cereri de decontare mai mari.

Prejudiciul estimat depășește 100 de milioane de lei, iar suma totală solicitată la decontare de companiile vizate s-ar ridica la peste 500 de milioane de lei.

Operațiunea, denumită „Jupiter 4”, are ca scop strângerea de probe privind manipularea pieței energiei și obținerea ilegală de subvenții din bugetul public.