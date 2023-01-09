Panică la 3 dimineața în Ostroveni! Miros puternic de gaz într-un bloc din Râmnicu Vâlcea – pompierii au intervenit de urgență

Noapte de coșmar pentru locatarii unui bloc din cartierul Ostroveni, Râmnicu Vâlcea. În jurul orei 03:02, oamenii au sunat disperați la 112 după ce casa scării s-a umplut de un miros înțepător de gaz, suficient cât să creeze panică și să mobilizeze forțe importante de intervenție.

Pompierii militari au ajuns în câteva minute cu o autospecială de stingere și o autospecială CBRN, iar în paralel a fost chemat și operatorul de distribuție a gazelor pentru verificări urgente. Măsurătorile au confirmat temerile locatarilor: pe casa scării, la parter, se simțea clar prezența gazului.

Echipajele au oprit alimentarea cu gaz, închizând vana principală până la remedierea defecțiunii. Din fericire, incidentul nu s-a soldat cu victime sau pagube, însă autoritățile avertizează că astfel de situații pot deveni oricând tragedii dacă nu sunt raportate imediat.

Un nou episod care arată cât de vulnerabile pot fi blocurile vechi și cât de important este ca locatarii să nu ignore nici cel mai mic miros suspect.