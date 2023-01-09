Panică în Râmnicu Vâlcea din cauza mirosului de gaz! Distrigaz liniștește locuitorii: supraodorizare accidentală a gazului natural la stația Govora

miercuri, 12 noiembrie 2025

Distrigaz Sud Rețele a anunțat miercuri, 12 noiembrie 2025, că în localitatea Râmnicu Vâlcea s-a produs o supraodorizare accidentală a gazelor naturale, în urma unei disfuncționalități apărute la stația de reglare-măsurare Govora, aflată în administrarea TRANSGAZ. Incidentul a avut loc în jurul orei 10:30.

Potrivit companiei, situația a fost cauzată de depășirea concentrației normale de etil mercaptan, substanța care conferă mirosul specific gazului natural. Deși prezența acesteia în cantități mai mari a fost sesizată de numeroși locuitori din municipiu, specialiștii Distrigaz dau asigurări că nu există pericol pentru populație, fiind vorba strict despre un miros mai puternic.

Echipele de intervenție au fost mobilizate în teren pentru verificări și pentru a răspunde sesizărilor clienților. În urma controalelor, au fost identificate pierderi de gaze naturale la unele instalații de utilizare – comune sau individuale – ceea ce a impus oprirea alimentării cu gaze pentru 142 de consumatori (casnici și non-casnici), din 6 blocuri și 9 case individuale.

„Măsurile adoptate de companie au fost luate în conformitate cu reglementările legale și au avut ca scop protejarea vieții cetățenilor și asigurarea utilizării în condiții de siguranță a gazelor naturale”, a precizat Biroul de Presă Distrigaz Sud Rețele.

Reluarea alimentării se va face doar după ce proprietarii își vor remedia instalațiile printr-un operator autorizat A.N.R.E. și vor transmite documentele justificative către Distrigaz.

Reprezentanții companiei reamintesc că, în caz de miros puternic de gaz, locuitorii trebuie să apeleze numerele de urgență 021 9281, 031 9031 sau 0800 877 778, să aerisească imediat încăperea, să nu folosească aparate electrice și, dacă este posibil, să închidă robinetul de alimentare cu gaze.

Distrigaz Sud Rețele, companie cu o experiență de peste 50 de ani, gestionează o rețea de aproximativ 23.800 km, deservind 2,27 milioane de clienți din 1.398 localități din 20 de județe, inclusiv Vâlcea și Municipiul București.