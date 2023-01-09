PANICĂ ÎN RÂMNICU VÂLCEA! 19 OAMENI, DINTRE CARE 3 COPII, EVACUAȚI DE URGENȚĂ DINTR-UN BLOC ÎN CARE SE SIMȚEA MIROS PUTERNIC DE GAZ

sâmbătă, 1 noiembrie 2025

O seară de vineri care putea deveni o tragedie s-a transformat într-o amplă intervenție de urgență la Râmnicu Vâlcea. 16 adulți și 3 copii au fost evacuați dintr-un bloc de pe strada Luceafărului, după ce locatarii au sesizat un miros intens de gaz pe casa scării.

Incidentul a fost anunțat în jurul orei 18:00, iar pompierii militari ai ISU „General Magheru” Vâlcea au ajuns imediat la fața locului, alături de echipa CBRN (specializată în riscuri chimice și radiologice) și reprezentanții Distrigaz.

Mirosul provenea dintr-un apartament care nu era racordat la rețeaua de gaze, unde proprietarul folosea două butelii pentru aragaz. Una dintre ele prezenta scăpări de gaz, iar riscul unei explozii era major.

Echipajul tehnic a evacuat rapid buteliile, a ventilat întregul imobil și a oprit furnizarea de gaze pe scară, după ce au fost descoperite scăpări și la patru contoare de apartament.

„Am intervenit imediat pentru eliminarea oricărui pericol. Locatarii au fost evacuați preventiv până la stabilizarea situației. Din fericire, nu există victime”, a transmis ISU Vâlcea.

Potrivit autorităților, 19 persoane – 16 adulți și 3 minori – au fost scoase din locuințe și adăpostite temporar, până la înlăturarea totală a riscului de explozie.

Imaginile surprinse la fața locului arată pompieri echipați complet, cu măști de protecție, ventilând casa scării și verificând instalațiile cu detectoare de gaz.

Doar o clipă de neatenție putea transforma blocul de pe strada Luceafărului într-un morman de moloz. Din fericire, reacția promptă a vecinilor și intervenția rapidă a pompierilor au evitat o tragedie.

Autoritățile reamintesc populației că utilizarea buteliilor în apartamentele de bloc este extrem de periculoasă și pot duce la explozii devastatoare. Se recomandă verificarea periodică a instalațiilor de gaz și sesizarea imediată a oricărei suspiciuni de scurgeri.

Râmnicu Vâlcea a evitat, vineri seară, o tragedie de proporții. 19 oameni – printre care și copii – pot spune azi că au avut noroc.