miercuri, 5 noiembrie 2025

PAMFLET: Consilierul județean PNL, Cătălin Stănică, are multe „merite”. Principalul? Că e soțul Ralucăi Stănică, fosta consilieră a lui Cristian Buican, recent promovată la CJPC Vâlcea

Cică meritocrația a ajuns și la Vâlcea. La pachet, de familie. Domnul consilier județean PNL Cătălin Stănică apare cuminte în lista oficială a Consiliului Județean Vâlcea, votează proiecte, pozează în „om de teren” și postează pe Facebook cu patos european. Bravo! Dar marele merit, cel care deschide uși, telefoane și funcții, e altul: poartă același nume cu doamna Maria Raluca Stănică — adică soția. Nu eu o spun, ci hârtia: în declarația de avere a lui Cătălin, la rubrica „soț/soție”, scrie negru pe alb Stănică Maria Raluca, cu veniturile provenite din Camera Deputaților, PNL Vâlcea și — țineți-vă bine — „CJ Vâlcea – consilier județean”.

Merit dublu, familie dublă la butoane. Și cum meritul adevărat nu doarme, doamna Raluca prinde din mers un loc călduț la Protecția Consumatorilor. În doar câteva luni de la angajarea ca „comisar” — hop! — promovare la vârf: conducerea CJPC Vâlcea. Presa locală notează că e „omul de bază” al președintelui PNL Vâlcea, deputatul Cristian Buican. Consumatorii sunt protejați, iar cetățenii sunt consumați de uimire. Domnul consilier, între două ședințe „pentru”, continuă să fie exemplu de civism digital pe Facebook. Îi ies bine cadrele, îi iese și legenda: „mă documentez în teritoriu”. Teritoriul, culmea, coincide perfect cu traseul meritocrației de familie — drum care duce din biroul de partid la biroul instituției „de control”.

Nu că ar fi ceva ilegal în a fi soț și soție — dimpotrivă, e instituția fundamentală a statului. Dar când într-un județ aceeași familie bifează simultan Consiliul Județean + Comisariatul Județean, iar „coincidența” vine la pachet cu proximitatea de liderul PNL local, întrebarea e simplă: cât la sută e „merit” și cât la sută e „merit... ajutat”? Câți consumatori mai trebuie „protejați” ca să pricepem că nu vorbim despre nepotism, ci doar despre dragoste de județ? Până una-alta, fișa postului la Vâlcea e scurtă: El: consilier județean, vot responsabil, poză responsabilă, familie foarte responsabilă. Ea: traseu fulger — de la consilieră parlamentară la șefie în Protecția Consumatorilor; restul e tăcere... și decizie.

Concluzie (cu bățul prin gardul meritocrației): La Vâlcea, competența are nume compus — Stănică-Stănică. Iar dacă mai întrebi „cine pe cine recomandă?”, ți se răspunde, democratic, cu actele pe masă: „soțul pe soție și soția pe soț”. Când dragostea de partid te însuflețește, nici consumatorul nu mai simte gustul amar. Simte, cel mult, parfum de carieră turbo.

Cristofor Buiky