Ordin de la Guvern: medicii stomatologi nu mai au voie să-și facă reclamă! Dentiștii influenceri au intrat în... trepidații!

luni, 10 noiembrie 2025

Ei bine, stimați români, am ajuns și aici. După ce ni s-au tăiat salariile, pensiile, speranțele și nervii, acum Guvernul s-a gândit să ne scoată și zâmbetul din gură. La propriu!

Ordin de la Guvern: medicii stomatologi nu mai au voie să-și facă reclamă. Nici măcar un afiș cu „Zâmbet de Hollywood la preț de Vâlcea” nu mai e voie. Poate doar o placă ruginită cu „Cabinet stomatologic. Intrarea prin spate, în tăcere”.

Se pare că unii domni de la minister s-au trezit brusc îngrijorați de etica medicală — dar numai la dinți, nu și la buzunare. Cică „reclama induce în eroare pacientul”. Da, probabil sărmanul pacient credea că merge la stomatolog și pleacă ministru.

În ritmul ăsta, mâine-poimâine o să interzică și oglinzile din cabinete, că vezi Doamne, „stimulează vanitatea dentară”!

De ce să-ți mai pui aparat dentar, când poți purta liniștit un zâmbet ca după ședință de guvernare?

Adevărul e că stomatologii au devenit prea vizibili: își mai puneau pe Facebook un dinte alb, o lucrare reușită, un pacient fericit… și gata, deranj la centru! Cum să arate cineva fericit într-o țară unde totul se face pe durere de măsea?

Guvernul ne vrea egali: fără reclamă, fără zâmbete, fără speranță.

Doar cu o pastă de dinți generică, cumpărată prin SEAP, și cu indicația fermă: „Spală-te pe dinți, dar nu te lăuda!”

În curând, poate vom vedea și alte măsuri similare:

Frizerii – interdicție la postări „după și înainte”, că pot provoca tulburări estetice.

Cofetarii – fără poze cu prăjituri, că afectează glicemia publică.

Preoții – fără afișe cu „slujbă de Înviere”, că e publicitate religioasă.

Până una-alta, mesajul e clar: tăcere și măsele strânse!

Zâmbetul românului devine subiect de securitate națională.

Așa că, dragă popor român, data viitoare când te duci la dentist, nu uita:

Intră cu capul plecat, fără selfie, fără recenzie și fără zâmbet.

Guvernul te veghează — și la dinți! 😁

Cunosc cativa stomatologi, mari influenceri si inflencerite (:P), genul care exagereaza cu promovarile (si daca ridici capacul de la WC risti sa-i vezi pe-acolo!) care deja intrasera in trepidatii numai la citirea titlului! :))))))

Stati linistiti, acesta este un PAMFLET!

Tiberiu Pîrnău