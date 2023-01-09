Operațiune SRI la Râmnicu Vâlcea: elevii din trei colegii de elită intră în lumea serviciilor secrete

marți, 18 noiembrie 2025

Serviciul Român de Informații desfășoară, în perioada 17–21 noiembrie, o serie de întâlniri informative dedicate liceenilor, iar Râmnicu Vâlcea este unul dintre punctele centrale ale campaniei. Scopul acestor vizite este de a le prezenta tinerilor ce presupune o carieră în domeniul securității naționale și care sunt pașii necesari pentru a accesa profesiile din cadrul instituției.

Reprezentanții SRI ajung miercuri, 19 noiembrie, la trei colegii de top din Râmnicu Vâlcea: Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab” (ora 10.00), Colegiul Național „Alexandru Lahovari” (ora 11.00) și Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” (ora 12.00). Elevii vor putea dialoga direct cu ofițeri ai instituției, vor putea adresa întrebări și vor afla detalii despre etapele de formare, profilurile profesionale și responsabilitățile specifice unei cariere în intelligence.

Reprezentanții instituției subliniază că astfel de dialoguri sunt esențiale pentru a le oferi elevilor o imagine corectă și realistă asupra profesiei și a oportunităților pe care le oferă.

Tiberiu Pîrnău