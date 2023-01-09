O hotărâre judecătorească, ignorată timp de nouă ani! Cum a sfidat Nicoleta Barbu - SC Voltecs SRL din Băile Olănești - decizia definitivă de demolare a unei părți din Vila Nicoleta!

luni, 17 noiembrie 2025

O hotărâre ignorată timp de nouă ani. Cum a sfidat Nicoleta Barbu - SC Voltecs SRL din Băile Olănești - decizia definitivă de demolare a unei părți din vilă

Judecătoria Râmnicu Vâlcea a pronunțat, pe 23 mai 2014, o hotărâre extrem de clară: SC Voltecs SRL – firma administrată de Nicoleta Barbu – era obligată să readucă la starea inițială imobilul din Băile Olănești, strada Băilor nr. 27, după o serie de intervenții executate fără autorizație de construire. Documentul judecătoresc enumeră punctual lucrările realizate ilegal și dispune demolarea elementelor ridicate peste structura autorizată, inclusiv a unui întreg nivel și a terasei rezultate prin desființarea acoperișului inițial. Totul trebuia revenit la forma inițială, de la compartimentări și instalații până la structuri noi, pereți din gips-carton, tâmplărie, scări, balustrade de inox, pardoseli, copertine și până la construcțiile masive din pod, transformate în camere de cazare.

Instanța a constatat că lucrările au fost executate fără autorizație și a decis că imobilul trebuie adus în forma anterioară intervențiilor. Cererile de intervenție formulate de două societăți comerciale din vecinătate – SC Tombia SRL și SC Iuladria SRL – au fost admise, după ce acestea au demonstrat că lucrările Voltecs SRL le afectaseră activitatea. De asemenea, orașul Băile Olănești, prin primar, a avut câștig de cauză. Instanța a obligat pârâta și la plata a 1.200 de lei cheltuieli de judecată.

Hotărârea a fost atacată cu apel. Dar, la 5 decembrie 2016, Tribunalul Vâlcea a respins apelul ca nefondat și a consfințit caracterul definitiv al deciziei Judecătoriei. Pe ultima pagină a documentului prezentat în dosar se regăsește mențiunea expresă a grefei: hotărârea este definitivă, irevocabilă și trebuie pusă în aplicare.

Realitatea din teren: sentință definitivă, vilă neschimbată

Au trecut nouă ani. În tot acest timp, SC Voltecs SRL nu a executat nici măcar o parte din obligațiile dispuse de instanță. Nivelul construit fără autorizație este încă acolo. Terasa rezultată în urma demolării acoperișului inițial – aceeași. Spațiile de cazare ridicate în pod, prevăzute în sentință pentru demolare – funcționale. Primăria și firmele prejudiciate au rămas doar cu decizia în mână, în timp ce Nicoleta Barbu continuă nestingherită să exploateze imobilul.

Paradoxul este și mai pregnant dacă ne uităm la prezentul apropiat: Voltecs are o vilă de patru stele în Băile Olănești, funcționează cu autorizație provizorie emisă de Ministerul Turismului și, dacă se străduiește puțin, poate obține și certificatul definitiv de clasificare. În același timp, o hotărâre judecătorească definitivă o obligă să demoleze o parte a clădirii.

În ciuda acestei situații, administratorul firmei își desfășoară în continuare activitatea ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Pe rețelele de socializare, lansează atacuri împotriva primăriei și vorbește despre „grupuri de interese”, victimizându-se ori de câte ori instituțiile statului încep controale. Indiferent dacă apar verificări de la ISU, Inspectoratul de Stat în Construcții, DSP, Antifraudă sau alte entități, Nicoleta Barbu reia aceeași retorică a comploturilor și abuzurilor.

În paralel, cazarea merge perfect, turiștii vin, vila funcționează ca una de lux, iar spațiile care trebuiau demolate sunt puse la lucru în regim turistic. Profitul continuă să curgă.

Când statul va aplica legea, niciun „grup de interese” nu o va mai putea salva

Cazul Voltecs este un exemplu de manual despre cum o hotărâre definitivă poate rămâne, ani la rând, doar o hârtie, în lipsa unei execuții efective. Sfidarea legii devine strategie de afaceri, iar victimizarea pe rețelele sociale – scut împotriva criticilor.

Dar hotărârea există, este definitivă, iar obligația de demolare nu dispare. Mai devreme sau mai târziu, instituțiile statului vor fi obligate să pună în aplicare ceea ce instanța a decis încă din 2014 și confirmat definitiv în 2016. Iar când acest moment va veni, niciun val de postări de Facebook, nicio campanie online și niciun avocat „experimentat” nu vor mai putea opri consecințele.

Până atunci, teatrul luptei pentru adevăr continuă. Pe scenă, Nicoleta Barbu joacă rolul victimei. Pe documente, însă, justiția a vorbit clar – și nu în favoarea ei.

Tiberiu Pîrnău