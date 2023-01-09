Nunțile și botezurile, sub supravegherea ANAF: încasări mai mari, evaziune mai mică

duminică, 9 noiembrie 2025

ANAF a declanșat noi controale la firmele care organizează nunți, botezuri și alte evenimente, vizând peste 80 de contribuabili care nu s-au conformat voluntar.

Campania de verificări, demarată în vară, a determinat o creștere semnificativă a veniturilor raportate: încasările declarate au urcat cu 16%, impozitul pe profit cu aproape 20%, iar TVA-ul cu peste 20% față de anul trecut.

Fiscul susține că tot mai multe firme din domeniu au început să declare transparent veniturile, după ce au fost solicitate detalii despre contracte, prețuri și numărul de participanți la evenimente.