Nicolae Mîndrescu (AUR) despre situația economică: „Inflația este dovada incompetenței guvernamentale care lovește fiecare român!”

duminică, 2 noiembrie 2025

Deputatul AUR de Vâlcea, Nicolae Mîndrescu, trage un semnal de alarmă cu privire la situația economică tot mai dificilă din România, acuzând actualul Guvern de nepăsare, lipsă de viziune și incompetență crasă în gestionarea finanțelor publice.

„Inflația este dovada vie a eșecului guvernării! În fiecare zi, românii simt în buzunare efectele proastei administrări economice. Prețurile cresc, puterea de cumpărare scade, iar Guvernul mimează interesul față de cetățeni. Această inflație nu e o întâmplare, ci rezultatul direct al unei politici economice dezastruoase, bazate pe împrumuturi, taxe și minciuni,” a declarat Nicolae Mîndrescu.

Parlamentarul vâlcean susține că românii nu mai pot suporta indolența actualei guvernări, care „a transformat viața de zi cu zi într-o luptă pentru supraviețuire”.

„Guvernanții trăiesc în lux și își dau prime, în timp ce pensionarii își numără leii pentru medicamente, iar tinerii fug din țară. Nu mai merge așa! România are nevoie de oameni competenți, cinstiți și patrioți care să repună economia pe picioare,” a adăugat Mîndrescu.

Deputatul AUR mai atrage atenția că inflația nu lovește doar consumatorii, ci și mediul de afaceri, care este sufocat de taxe și incertitudine:

„Micii antreprenori, fermierii și producătorii locali sunt împinși spre faliment. Statul nu îi ajută, ci îi pedepsește cu birocrație și taxe aberante. În loc să stimulăm economia reală, hrănim un aparat bugetar ineficient și politizat.”

Nicolae Mîndrescu a încheiat printr-un apel ferm către români: