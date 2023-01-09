New-Recycling SRL – o afacere de 32 de milioane de lei care se îndreaptă spre insolvență. Management defectuos: anatomia financiară a eșecului!

Firma New-Recycling SRL, cu puncte de lucru în Brașov, Ilfov și Râmnicu Vâlcea, a intrat în colaps financiar după ani de creștere accelerată. În ciuda unei cifre de afaceri impresionante — peste 32 de milioane de lei în 2024 — compania se află acum sub cerere oficială de deschidere a procedurii de insolvență. În spatele cifrelor se ascunde un amestec de litigii, contracte publice eșuate și restanțe majore către parteneri comerciali.

Creștere spectaculoasă, cădere abruptă

Înființată în 2017 la Brașov, NEW-RECYCLING SRL (CUI 22793039) se anunța drept una dintre companiile ambițioase din domeniul managementului deșeurilor, implicată și în proiecte europene de economie circulară. În anul 2024, firma a raportat o cifră de afaceri de 32,3 milioane de lei, o creștere cu 43% față de anul anterior.

Totuși, în același interval, profitul s-a prăbușit cu 75%, de la 4,2 milioane la doar 1,07 milioane lei, semn clar că succesul din cifre era unul fragil, bazat pe expansiune agresivă și pe contracte care nu s-au dovedit sustenabile.

La doar câteva luni distanță, în 2025, compania figurează pe portalul instanțelor cu dosarul nr. 1406/62/2025 – cerere de deschidere a procedurii de insolvență/faliment, iar platforma Termene.ro o încadrează la „risc comercial ridicat” și „risc juridic ridicat”, cu o notă de evaluare 0.

Zeci de litigii și contracte blocate

Potrivit datelor oficiale, New-Recycling SRL are peste 190 de dosare în instanță, majoritatea vizând ordonanțe de plată și litigii comerciale. Numai în ultimele luni, instanțele din Brașov și Vâlcea au înregistrat numeroase cauze în care firma apare în calitate de debitor, fiind obligată la plata unor sume consistente.

Printre acestea se numără:

Dosarul 1709/90/2025 , Tribunalul Vâlcea – sumă datorată de 721.448,71 lei + penalități (în proces cu Primăria Râmnicu Vâlcea - Direcția Administrării Domeniului Public) ;

Dosarul 1669/90/2025 , Tribunalul Vâlcea – alte 254.040,53 lei + penalități în proces cu Primăria Râmnicu Vâlcea - Direcția Administrării Domeniului Public) ;

Numeroase ordonanțe de plată la Judecătoria Brașov pentru facturi neachitate conform OUG 119/2007.

Pe lângă litigiile cu furnizorii, compania figurează și ca reclamant într-un dosar de contencios administrativ privind executarea unui contract public, semn că unele proiecte derulate cu autorități locale au degenerat în conflicte juridice.

Legături cu Vâlcea: contracte și datorii

Interesant este că New-Recycling apare și în SEAP/SICAP cu două contracte directe încheiate în 2024 cu Primăria Orașului Băbeni (județul Vâlcea), ambele pentru servicii de colectare a deșeurilor menajere, în valoare totală de 340.000 lei.

Ambele contracte figurează cu mențiunea „condiții neacceptate la termen”, ceea ce indică existența unor dispute contractuale sau nerespectarea obligațiilor asumate.

De altfel, compania deține și un punct de lucru în Râmnicu Vâlcea, pe strada Constructorilor nr. 18, o adresă unde figurează mai multe firme cu activitate în domenii similare, unele aflate deja în insolvență sau radiate (ex: GABI'S DEVELOPMENT SRL, DRACULA SPED SRL).

Facturi restante și întârzieri record la plată

Datele din „Biroul facturilor neîncasate” arată o imagine la fel de îngrijorătoare: New-Recycling are facturi restante raportate în valoare totală de 142.069 lei, dintre care 72.656 lei neplătiți, cu o întârziere medie de 462 de zile – peste un an și trei luni.

Astfel de întârzieri cronice sunt un semn clasic al blocajului financiar intern, specific firmelor aflate în prag de insolvență, care nu mai reușesc să-și onoreze obligațiile comerciale.

Proiect european și credite bancare masive

New-Recycling a derulat, potrivit Ministerului Dezvoltării, un proiect european în cadrul Programului Operațional Regional (POR), intitulat „Transformarea deșeurilor de plastic în resurse, ca parte a economiei circulare”, cu o valoare totală de 3,73 milioane lei, din care 2,45 milioane fonduri UE.

În paralel, datele din Registrul Național de Publicitate Mobiliară (RNPM) arată cel puțin 7 avize de garanții înregistrate în 2024 la ING Bank și BRD Sogelease, semn al unei expuneri bancare mari, garantate probabil cu activele firmei.

Predescu George-Costinel, „baronul” reciclării

Compania este controlată integral de Predescu George-Costinel, care deține și firma ROM SCRAP RECYCLING SRL din Făgăraș, activă în același domeniu al reciclării.

Faptul că aceleași persoane administrează firme cu profil similar, una prosperă și alta aflată în insolvență, ridică întrebări privind transferul de activități sau de contracte între entități afiliate – un mecanism des întâlnit în rețelele de firme care încearcă să „reseteze” datoriile sub umbrela unei noi societăți.

Un alt indiciu privind „ecosistemul” de firme din jurul lui Predescu George-Costinel este ROM SCRAP RECYCLING SRL (CUI 40233684), activă fiscal la Făgăraș, cu același CAEN principal 4619 și administrator/asociat Predescu (95%) alături de Serea Raluca (5%). Deși nu are datorii la ANAF și nu figurează cu facturi restante raportate, compania este încadrată la risc comercial ridicat (notă 1,7) și rating de insolvență „Clasa E” (probabilitate 2,86%), cu cifră de afaceri 2024: 3,58 mil. lei și pierdere netă: –483.596 lei, pe fondul reducerii personalului la 20 angajați (–24%). Structura financiară este fragilizată: capitaluri proprii negative (–1,03 mil. lei) și datorii totale 6,67 mil. lei, în timp ce capacitatea de plată indicată este de doar 24.376 lei. Firma operează în incinta UPRUC RAMA SA (Str. Negoiu nr. 1, Făgăraș) și are punct de lucru pe Str. Constructorilor nr. 18, Râmnicu Vâlcea, aceeași adresă regăsită și în rețeaua New-Recycling—o suprapunere spațială care întărește ipoteza unor legături operaționale și de flux financiar între entitățile controlate de același nucleu.

O rețea comercială cu risc sistemic ridicat

Cazul New-Recycling SRL nu este doar despre o firmă care a intrat în dificultate. Este exemplul tipic al unei companii care a crescut prea repede, prea mult și fără bază solidă, amestecând domenii, contracte publice, proiecte europene și finanțări bancare într-o structură fragilă.

În prezent, compania este activă fiscal, dar cu cerere oficială de deschidere a insolvenței. Cu zeci de dosare în instanță, datorii restante, facturi neplătite și un portofoliu confuz de activități, New-Recycling devine un caz de studiu privind vulnerabilitatea sistemului de achiziții și de finanțare publică – unde firme aparent solide, cu cifre spectaculoase, pot colapsa brusc, lăsând în urmă datorii, litigii și proiecte nefinalizate.

Tiberiu Pîrnău