Nemulțumiri tot mai mari față de produsele MERE Râmnicu Vâlcea. Inspectorii de la Protectia Consumatorilor confirmă deficiențele și aplică sancțiuni

miercuri, 19 noiembrie 2025

Magazinul MERE din Râmnicu Vâlcea, promovat ca “destinația pentru cumpărături istețe”, se află în centrul unui val de reclamații venite din partea clienților. În ultimele zile, cititori ai publicației noastre au semnalat nereguli privind calitatea unor produse, în special în cazul dulciurilor, mezelurilor și lactatelor, ridicând semne de întrebare cu privire la proveniență și modul de etichetare.

Mai mulți vâlceni au reclamat etichete greu de citit, lipite peste alte etichete sau incomplete, unele produse având gust sau miros suspect imediat după deschidere, deși se aflau în termenul de valabilitate. „Nu știi ce mănânci exact. Etichetele sunt șterse sau suprapuse, iar unele dulciuri aveau un gust ciudat”, ne-a transmis o cititoare.

În urma sesizărilor publicate în Ziarul de Vâlcea, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Vâlcea (CJPC) a demarat un control oficial la magazinul MERE. Instituția a confirmat, într-un răspuns transmis redacției noastre, că au fost identificate deficiențe referitoare la informarea corectă a consumatorilor, constatând etichete greu lizibile, incomplete sau tipărite necorespunzător plus alte nereguli. CJPC a aplicat sancțiuni contravenționale operatorului economic.

Reprezentanții instituției subliniază că activitatea magazinelor este monitorizată permanent și că orice abatere de la normele de protecție a consumatorilor este tratată cu „responsabilitate și promptitudine”. Totodată, cetățenii sunt încurajați să sesizeze orice neregulă direct către CJPC Vâlcea.

