Nemulțumiri tot mai mari față de produsele MERE Râmnicu Vâlcea. Clienții cer intervenția Protecției Consumatorilor!

sâmbătă, 8 noiembrie 2025

Magazinul MERE Râmnicu Vâlcea, promovat drept „destinația preferată a vâlcenilor care știu să facă cumpărături istețe”, se confruntă în ultimele zile cu numeroase plângeri din partea clienților. Mai mulți cititori ai publicației noastre au semnalat nemulțumiri legate de calitatea produselor comercializate, în special în cazul dulciurilor și al mezelurilor.

„Am cumpărat dulciuri care aveau gust ciudat, iar eticheta era greu de citit sau lipită peste o altă etichetă. Nu știi ce mănânci exact”, a transmis o cititoare din Râmnicu Vâlcea.

Alți clienți reclamă faptul că mezelurile și lactatele ar fi de proveniență incertă și că unele produse au un miros neplăcut imediat după deschidere, în ciuda termenului de valabilitate aparent în regulă.

În contextul acestor sesizări, tot mai mulți vâlceni solicită intervenția urgentă a comisarilor de la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Vâlcea (CJPC), pentru verificarea calității și a modului de etichetare a produselor vândute în magazinul MERE.

Deși magazinul atrage clienții prin prețuri semnificativ mai mici – chiar și cu 20% față de concurență, vâlcenii avertizează că ieftin nu trebuie să însemne și de slabă calitate.

Până la o verificare oficială a autorităților, clienții sunt sfătuiți să acorde atenție etichetei, provenienței și stării produselor cumpărate, iar în caz de neconformități, să facă sesizări directe la CJPC Vâlcea.

🟡 Publicația noastră va urmări subiectul și va reveni cu reacțiile oficiale ale reprezentanților magazinului și ale Protecției Consumatorilor.