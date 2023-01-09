Municipiul Râmnicu Vâlcea, intoxicat cu fum toxic: Garda de Mediu nu-și face treaba, iar rețelele ilegale ard deșeuri zi de zi!

miercuri, 19 noiembrie 2025

Străzile Alunului, Morilor și Inătești din Ramnicu Valcea au devenit focare de poluare, unde se ard ilegal deșeuri zi de zi, sub ochii unor autorități care par fie indiferente, fie incapabile să intervină. Locuitorii respiră fum toxic, iar Garda de Mediu Vâlcea rămâne inertă, deși incendiile sunt vizibile și mirosul greu se simte în tot orașul.

Rețelele ilegale funcționează după un mecanism simplu: firmele care ar trebui să plătească taxe pentru reciclare își dau deșeurile unor SRL-uri obscure, care le „valorifică” prin incendiere. Cabluri, plastice și resturi auto sunt arse în curți sau terenuri ascunse, iar metalele rezultate ajung apoi la topitorii din Slatina și Galați. Râmnicul devine, astfel, punctul unde gunoiul dispare în fum.

Platformele de monitorizare indică depășiri uriașe ale particulelor PM 2,5, dar reacția instituțiilor este aproape nulă sau neaga, cu nerusinare, realitatea. Surse locale spun clar: „Numai dacă nu vrei, nu îi prinzi. Toată lumea știe cine arde.” Cu toate acestea, comisarii de mediu nu apar pe teren, iar controalele sunt sporadice și inutile.

Indiferența autorităților ridică semne serioase de întrebare. Este Garda de Mediu coruptă sau pur și simplu incompetentă? Pentru că altă explicație nu există pentru un fenomen care durează de ani de zile, la vedere, fără ca cineva să fie tras la răspundere.

Cât timp instituțiile doar mimează controlul, iar politicul tace, rețelele ilegale vor continua să ardă deșeuri, iar locuitorii Râmnicului vor continua să respire fum toxic. În Râmnicu Vâlcea, poluarea a devenit normalitate!