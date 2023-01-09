Moment istoric pentru România la Transylvanian Grand Prix – Sibiu! Rareș Cojoc și Andreea Matei au adus țării noastre primul titlu mondial la categoria Adulți Standard

duminică, 2 noiembrie 2025



Rareș Cojoc și Andreea Matei au adus țării noastre primul titlu mondial la categoria Adulți Standard, într-o atmosferă electrizantă, în acest weekend, în fața unei săli arhipline care a transformat competiția într-o veritabilă sărbătoare națională.

Considerați mari favoriți după un sezon 2025 dominat autoritar în circuitul Cupei Mondiale, cei doi campioni au fost purtați spre aur de energia publicului și de o pasiune uriașă. Au câștigat detașat toate probele — vals vienez, vals lent (solo), slow fox, tango (solo) și quick-step — oferind o demonstrație de eleganță, tehnică și expresivitate la cel mai înalt nivel.

În finală s-au remarcat și Georgy Kalashnikov – Daria Grigore, care au încheiat competiția pe locul IV mondial, completând o seară de vis pentru dansul sportiv românesc. Emoția a fost cu atât mai mare cu cât, în anii ’90, părinții Dariei Grigore au fost primii români care au reprezentat România la un Campionat Mondial, la Singapore. Trei decenii mai târziu, o nouă generație duce visul mai departe și ridică tricolorul pe cel mai înalt loc al podiumului mondial.

Felicitări sportivilor, antrenorilor și Federației Române de Dans Sportiv pentru această performanță remarcabilă și pentru modul în care au făcut ca România să strălucească în lume prin grație, talent și dăruire!

Chimcomplex a avut onoarea de a fi Partener al Campionatului Mondial de Dans de la Sibiu.