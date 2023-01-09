Miros de gaz într-o zonă din Râmnicu Vâlcea – intervenție rapidă a pompierilor!

marți, 4 noiembrie 2025

Pompierii militari din Râmnicu Vâlcea au intervenit luni seara, după ce a fost sesizată o posibilă scurgere de gaz la o locuință din municipiu.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vâlcea, echipajele au ajuns imediat la fața locului cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, precum și cu un echipaj CBRN, care a efectuat măsurători specifice.

Rezultatele au confirmat prezența gazelor naturale la o cutie de gaz aflată la poarta casei. „S-au constatat scăpări de gaz, dar fără risc de explozie. Nu a fost necesară evacuarea persoanelor, însă zona a fost balizată până la remedierea situației de către furnizorul de gaz”, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Vâlcea, Sorin Albinaru, citat de Agerpres.

Specialiștii companiei de gaze au identificat ulterior o garnitură defectă la cutia de distribuție, motiv pentru care robinetul de la vana principală a fost închis, pentru a elimina orice pericol.