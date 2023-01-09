MINISTRUL CULTURII ŞI „MASTERUL” FANTOMĂ — Diploma-CV care nu există, dar apare în biografie

vineri, 28 noiembrie 2025

În guvernul imposturii, diplomele „crește-n pom”

În epoca CV-urilor împănate cu titluri care mai de care „academice”, guvernul actual reușește să stabilească un nou standard al imposturii. Nu mai miră pe nimeni avalanșa de diplomuțe, mențiuni pompoase și titluri fabricate pentru a da bine în pagină. Miră doar lejeritatea cu care sunt aruncate în spațiul public, ca și cum nimeni n-ar mai verifica nimic.

Unul dintre cele mai flagrante cazuri este cel al ministrului Culturii, ungurul anti-roman – același care și-a făcut un renume din incendierea drapelului național – și care bifează în CV un misterios „Master european în Management cultural Ecumest”, desfășurat între 1998–1999 la École supérieure de commerce de Dijon, instituție devenită în 2016 Burgundy School of Business.

Numai că, odată ce coborâm din zona declarațiilor publice în terenul faptelor, construcția se prăbușește rușinos. Nici sub numele vechi, nici sub cel nou, prestigioasa școală franceză nu figurează ca având vreo afiliere cu programul „Ecumest”. Iar Ecumest, dincolo de titulatura seducătoare, nu este decât o asociație – un ONG fondat în 1998, care se definește drept o organizație-interfață pentru democratizarea și emanciparea culturală în Europa Centrală și de Est.

Pe site-ul oficial, lucrurile sunt cât se poate de clare: Ecumest oferă programe, ateliere, cursuri, nu diplome universitare și cu atât mai puțin titluri de master. Cu alte cuvinte, ministrul Culturii confundă – voit sau nu – un curs profesional oferit de un ONG cu un program masteral universitar acreditat. Diferența este uriașă, dar în guvernul imposturii nimic nu mai pare să conteze.

Un actor ar trebui să știe mai bine decât oricine valoarea unei apariții coerente. Să știe că rolurile nu se joacă în CV, iar minciuna, oricât ar fi repetată, tot picioare scurte are. Desigur, putem presupune și varianta „accidentului tehnic”: poate că rândurile „au fugit” pe formatul de Europass și s-au combinat Dijonul cu ONG-ul. Se mai întâmplă, nu? „Numai cine nu muncește nu greșește.”

Dar întrebarea care contează – și pe care o pun tot mai mulți – este alta: până când?

Până când vom tolera această inflație de impostură? Până când vom accepta ca oameni aflați în vârful culturii românești să-și ascundă lipsurile în spatele unor diplome improvizate, unor titluri aruncate din avion și unor povești care nu rezistă nici măcar la o verificare de rutină?

Într-o Românie în care tinerii chiar învață, chiar studiază, chiar plătesc scump educația, un asemenea teatru ieftin este mai mult decât o greșeală. Este o ofensă. Și o palmă peste obrazul celor care chiar pun preț pe cultură, educație și adevăr.