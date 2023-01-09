Metode moderne de plata pentru jocurile online

Totul aproape ca s-a schimbat la jocurile de noroc, insa un singur element a ramas: necesitatea de a efectua plati!

Fie ca iti place ideea sau nu, pentru a te putea bucura de jocurile de noroc preferate, este necesara efectuarea unei plati.

Mai mult decat atat, in situatii fericite, in care norocul a fost de partea ta si ai obtinut castiguri, vei dori sa retragi castigurile obtinute, asa ca va fi necesara din nou utilizarea unei metode de plata.

Metode de plata moderne

Din fericire, exista destul de multe optiuni disponibile atunci cand vrei sa faci plati la jocurile de noroc.

Descopera in randurile imediat urmatoare care sunt metodele moderne ce pot fi folosite la cele mai multe dintre cazinourile online din Romania:

Plata cu cardul bancar

Chiar daca pentru majoritatea jucatorilor aceasta pare a fi o metoda de plata deja banala, plata cu cardul bancar este o optiune care se bucura de foarte multa apreciere. Totodata, poate fi inclusa fara retineri in topul celor mai moderne metode de plata, atat pentru jocurile de noroc, cat si in general.

Platile cu cardul bancar au fost in mod considerabil modernizate in ultimii ani, asa ca astazi incanta prin rapiditate, confort si securitate.

Este foarte usor sa faci plati cu cardul in siguranta, iar cazinourile online ofera posibilitatea de a face atat depuneri, cat si retrageri, foarte rapid si mai ales in conditii de siguranta deplina!

PaySafeCard

Cel mai probabil ca nu exista persoana care sa nu fi auzit de PaySafeCard pana acum, iar asta deoarece este o metoda de plata care exista de foarte mult timp, popularitatea sa crescand tot mai mult de la un an la altul.

Inainte de toate, trebuie sa subliniem faptul ca platile prin PaySafeCard sunt accesibile tuturor, iar asta deoarece exista posibilitatea de a folosi bani cash.

Acesta este un avantaj foarte apreciat de catre persoanele care isi testeaza norocul la cazinouri, iar de aceea majoritatea site-urilor cu jocuri de noroc pun la dispozitia utilizatorilor aceasta metoda de plata.

Exista o multime de cazinouri care accepta PaySafeCard ceea ce reprezinta un argument ce ne convinge ca aceasta este o metoda de plata moderna foarte apreciata de catre jucatori.

Neteller

Nu ar trebui sa ne mire faptul ca portofelele electronice sunt tot mai prezente pe listele cu metode de plata ale cazinourilor online.

In ultimii ani au aparut o multime de astfel de portofele electronice, iar daca tot veni vorba despre astfel de metode de plata, atunci ar trebui sa precizam faptul ca Neteller este unul dintre cele mai cunoscute servicii de acest tip.

Pentru a folosi Netteler la jocurile de noroc, este necesar un cont de utilizator pe platforma acestui operator, iar contul creat va putea fi folosit mai apoi pentru plati la cazinouri si nu numai.

Este un serviciu foarte modern, sigur si intuitiv. Este necesara adaugarea cardului bancar in contul Neteller, iar mai apoi platile vor putea fi facute cu usurinta.

Neteller poate fi utilizat atat pentru depuneri, cat si pentru retrageri, iar majoritatea cazinourilor ofera posibilitatea de a efectua plati cu ajutorul acestui serviciu.

Skrill

Orice persoana care a accesat cel putin o data platforma unui cazinou online a auzit de Skrill. Este un serviciu de plati modern, disponibil la multe dintre cazinourile online din Romania, asa ca merita inclus pe lista noastra.

Skrill este, la randul sau, un portofel electronic, destul de asemanator cu Neteller. Modul sau de utilizare este la fel de simplu, iar avantajele oferite sunt nenumarate.

Cu alte cuvinte, nu mai incape indoiala in legatura cu faptul ca Skrill este o optiune destul de interesanta si de atractiva, ce merita mentionata ori de cate ori vine vorba despre metode de plata moderne.

Okto.Cash

O alta metoda de plata moderna si interesanta ce poate fi folosita cu succes la jocurile online de noroc este Okto.Cash.

Pentru a putea folosi aceasta metoda de plata, trebuie selectata de pe lista cu metode disponibile, iar mai apoi va fi generat un cod QR ce poate fi utilizat la orice aparat de tipul Self Pay.

Urmatorul pas este scanarea codului, efectuarea platii, iar fondurile platite vor ajunge in contul de pariuri. Nu mai incape indoiala in legatura cu faptul ca este o metoda foarte moderna de a face plati si totodata accesibila.

Plata prin Okto.Cash este preferata in special de catre persoanele care vor sa faca plati folosind bani cash.

Utilizatorii care nu detin un card bancar apreciaza foarte mult aceasta optiune, iar motivele sunt mai mult decat clare.

Nu mai incape indoiala in legatura cu faptul ca Okto.Cash este o optiune de plata foarte moderna, asa ca nu puteam incheia aceasta lista fara a include si optiunea de efectuare a platilor cu ajutorul Okto.Cash.