Medicul psihiatru acuzat de trafic de persoane și droguri a fost reținut de DIICOT

Un medic psihiatru a fost reținut de procurorii DIICOT, fiind acuzat că a exploatat prin muncă o femeie și că ar fi oferit droguri de risc. Ancheta vizează infracțiunile de trafic de persoane și trafic de droguri.

Potrivit procurorilor, medicul ar fi recrutat în 2022 o femeie vulnerabilă, promițându-i tratament medical, apoi ar fi adăpostit-o și constrâns-o, prin presiuni psihice, să muncească pentru el și familia sa. Victima ar fi fost obligată să facă curățenie în locuințele acestora și în spații unde urmau să aibă loc diverse evenimente.

Perchezițiile efectuate miercuri au dus la ridicarea unor comprimate cu alprazolam. Ancheta arată că, între martie 2023 și noiembrie 2025, medicul ar fi deținut și oferit acest drog unei persoane aflate într-un program terapeutic.

Procurorii au sesizat judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul Dolj cu propunerea de arestare preventivă.