Lucrări importante la Prundeni: începe extinderea rețelei de canalizare

miercuri, 12 noiembrie 2025

Comuna Prundeni intră într-o nouă etapă de modernizare. Primărița Cristina Munteanu a anunțat începerea lucrărilor de extindere a rețelei de canalizare, un proiect major care va asigura condiții mai bune de trai pentru numeroși locuitori care nu beneficiau până acum de acest serviciu public esențial.

Lucrările au demarat în mai multe zone ale localității, iar primărița le-a cerut cetățenilor înțelegere pentru eventualele neplăceri cauzate pe durata execuției.

„Au început lucrările de extindere a rețelei de canalizare în comuna noastră! Este un proiect mult așteptat, prin care ne ținem de cuvânt față de oameni. În paralel, am amplasat și 69 de camere de supraveghere, iar în curând vor fi instalate și stațiile de încărcare electrică”, a transmis Cristina Munteanu.

Proiectul face parte din strategia de dezvoltare locală promovată de administrația Munteanu, care vizează modernizarea infrastructurii și creșterea calității vieții în comuna Prundeni.

Foto: gazetavalceana.ro