sâmbătă, 22 noiembrie 2025

COMUNICAT DE PRESĂ

Locuri de muncă vacante la nivel județean și în rețeaua EURES

676 locuri de muncă vacante în județul Vâlcea

Potrivit datelor furnizate de agenții economici privind locurile de muncă vacante, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea, sunt disponibile 676 locuri de muncă vacante în județul Vâlcea.

Cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru: muncitor necalificat – diverse domenii (96), operatori - diverse domenii de activitate (60), lucrător sortator deșeuri reciclabile (28), lucrător pentru salubrizare (25), conducător auto transport rutier mărfuri (25), șofer de autoturisme și camionete (22), montator subansamble (18), manipulant mărfuri (17), inginer – diverse domenii (16), dulgher(exclusiv restaurator) (15), lucrător comercial (25), vopsitor (15), electrician – diverse domenii (12), sudor (12), tâmplar universal (12), reprezentant comercial (11), vânzător (11), ajutor bucătar (11), infirmier/infirmieră (10), femeie serviciu (10), mecanic utilaj (10), lăcătuș mecanic (9), îngrijitor clădiri (9), ciontolitor tranșator carne (8), mecanic auto (7), manager (7), operator introducere, validare date (7), ifronist (6), profesor în învățământ (5), curier, zidar rosar-tencuitor, tehnician mecanic, ambalator manual, barman, ospătar(chelner), șef formație, părinte social, maistru construcții, excavatorist, contabil, camionagiu, mașinist pentru terasamente(ifronist), șef serviciu, director comercial, asistent medical generalist, asistent manager, administrator societate comercială, agent de securitate, frezor universal, preparator mase plastice, etc.

345 locuri de muncă vacante în Spațiul Economic European/Uniunea Europeană

Angajatorii din Spațiul Economic European/Uniunea Europeană oferă, prin intermediul rețelei EURES România, 345 locuri de muncă vacante, la data de 19 NOIMBRIE 2025, după cum urmează:

SPANIA – 210 locuri de muncă pentru: lucrător în agricultură, operator depozit, operator motostivuitor, supervizor de linie

NORVEGIA – 50 locuri de muncă pentru muncitor în industria piscicolă.

IRLANDA – 22 locuri de muncă pentru: îngrijitor persoane, lucrător în construcții de drumuri, excavatorist, finisor fațade.

ITALIA – 15 locuri de muncă pentru șofer de autobuz.

GERMANIA – 11 locuri de muncă pentru: fizioterapeut, lucrător în producție-procesare produse din carne.

DANEMARCA – 10 locuri de muncă pentru muncitor în demolări.

AUSTRIA – 7 locuri de muncă pentru: operator robot placare cu laser, operator CNC, tehnician mecanic, tehnician electrician, strungar universal.

CROAȚIA – 6 locuri de muncă pentru: tractorist și tăietor de lemn.

FINLANDA – 6 locuri de muncă pentru: sudor TIG, sudor TIG/MIG, montator de țevi în șantier naval.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă în UE pot vizualiza ofertele complete accesând site-ul www.anofm.ro/eures, pagina de facebook a instituței “AJOFM Vâlcea” sau se pot prezenta la sediul AJOFM Vâlcea, precum și la telefon 0250.735.608.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă în județul Vâlcea pot vizualiza ofertele complete accesând site-ul www.anofm.ro, pagina de facebook a instituței “AJOFM Vâlcea” sau se pot prezenta la sediul AJOFM Vâlcea.

Compartimentul Comunicare și Secretariatul Consiliului Consultativ