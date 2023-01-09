luni, 10 noiembrie 2025

Judecătorul vâlcean Tiberiu-Dumitru Obrocea, printre fondatorii noii Asociații NEXTJUDEX – „O voce proaspătă a magistraților, bazată pe dialog și valori fundamentale”

Un nume din magistratura vâlceană se remarcă la nivel național. Judecătorul Tiberiu-Dumitru Obrocea, de la Judecătoria Râmnicu Vâlcea, este unul dintre fondatorii Asociației NEXTJUDEX, noua organizație a magistraților care își propune să devină „o punte de încredere între sistemul de justiție și cetățeni”.

Lansată oficial în 10 noiembrie 2025, alături de judecătorii Ciprian Țița și Ana-Maria Cringus-Echert, asociația își propune să combată dezinformarea și să readucă în prim-plan valorile profesiei de magistrat: integritatea, etica și transparența.

Judecătorul vâlcean Tiberiu-Dumitru Obrocea, care deține funcția de vicepreședinte al ONG-ului, reprezintă tânăra generație de magistrați, având experiență anterioară și în avocatură. El a subliniat că „justiția trebuie să rămână un serviciu public fundamental, bazat pe echilibru și responsabilitate, nu un teren de conflicte”.

Președintele asociației este judecătorul Ciprian Țița, fost președinte al Tribunalului Specializat Argeș, iar funcția de președinte executiv este ocupată de judecătoarea Ana-Maria Cringus-Echert.

Printre obiectivele declarate ale NEXTJUDEX se numără:

Consolidarea încrederii publice în sistemul judiciar;

Combaterea dezinformării prin programe de educație juridică;

Dialog constant cu societatea civilă și mass-media, pentru explicarea actului de justiție.

Noua asociație se poziționează drept o alternativă calmă și echilibrată la retorica agresivă din spațiul public, mizând pe transparență și valori morale solide.

„Nu ne dorim o fortăreață, ci o punte”, au transmis fondatorii NEXTJUDEX.

Tiberiu Pîrnău

