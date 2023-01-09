IPOCIZIE ȘI REA-CREDINȚĂ LA VÂRFUL PNL VÂLCEA! Consilierii liberali din CJ Vâlcea cer anchetă la DGASPC, deși Guvernul lor e principalul responsabil pentru plata salariilor!

Liberalii vâlceni mimează din nou grija față de oameni, dar adevărul este că situația de la DGASPC Vâlcea are o cauză directă și clară: Guvernul României, condus chiar de Ilie Bolojan, președintele PNL, nu a asigurat la timp sumele necesare pentru plata salariilor și contribuțiilor angajaților din sistemul de protecție socială.

Deși știu foarte bine că peste 90% din fondurile destinate DGASPC-urilor provin de la bugetul de stat, nu de la bugetele județene, consilierii PNL din Consiliul Județean Vâlcea s-au grăbit să arunce vina pe administrația locală și să ceară intervenția Corpului de Control al premierului – adică, practic, să se controleze pe ei înșiși.

Rea-credință politică și ipocrizie liberală

Această atitudine trădează nu doar ipocrizie, ci și o rea-credință evidentă: liberalii știu foarte bine că, potrivit legii finanțelor publice și reglementărilor din domeniul asistenței sociale, DGASPC-urile sunt finanțate preponderent din transferuri de la bugetul central, prin Ministerul Muncii. Consiliile județene au doar o contribuție marginală – între 5 și 10% – pentru cheltuieli curente.

Cu toate acestea, PNL Vâlcea a ales să se folosească politic de suferința angajaților DGASPC, lansând un atac populist și nefondat la adresa conducerii Consiliului Județean.

În loc să-și asume responsabilitatea și să ceară public Guvernului Bolojan să vireze sumele restante, liberalii preferă să se ascundă după comunicate sterile și să însceneze o falsă revoltă morală, doar pentru a marca puncte electorale.

Realitatea bugetară: banii vin (sau nu vin) de la Guvern

În mod concret, Consiliul Județean Vâlcea nu poate plăti salariile DGASPC decât după ce primește sumele alocate de Ministerul Muncii și Ministerul Finanțelor.

Or, aceste transferuri au fost întârziate, deși CJ Vâlcea a făcut toate demersurile legale pentru a asigura funcționarea instituției.

Așadar, întrebarea firească este: de ce PNL Vâlcea nu cere explicații propriului premier și propriului ministru de Finanțe?

De ce preferă să arunce vina pe administrația județeană, în loc să-și asume eșecul guvernamental?

Politică pe spatele oamenilor vulnerabili

Ceea ce face PNL Vâlcea este nu doar o dovadă de cinism, ci și o formă de manipulare a opiniei publice.

DGASPC Vâlcea nu este o temă de campanie – este o instituție care are grijă zilnic de sute de copii abandonați, persoane cu dizabilități și vârstnici. A transforma drama acestor oameni într-o armă politică este pur și simplu rușinos.

În loc să caute soluții reale, consilierii liberali preferă să semneze sesizări și să trimită „comunicate de presă” în care îi acuză pe alții pentru propriile eșecuri.