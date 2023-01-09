IPJ VÂLCEA, REACȚIE OFICIALĂ DUPĂ SCANDALUL CU POLIȚISTUL BEAT DE LA BREZOI: „TOLERANȚĂ ZERO FAȚĂ DE ORICE COMPORTAMENT NECONFORM CU VALORILE POLIȚIEI”

miercuri, 5 noiembrie 2025

După ce în spațiul public au apărut informații privind cazul unui polițist din cadrul Poliției Orașului Brezoi, depistat în luna martie 2025 conducând sub influența băuturilor alcoolice, Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea a transmis un comunicat oficial prin care clarifică situația și reafirmă angajamentul instituției pentru transparență și integritate profesională.

Potrivit comunicatului IPJ Vâlcea, incidentul s-a petrecut în noaptea de 21 spre 22 martie 2025, în jurul orei 02:00, când polițiștii rutieri din cadrul Serviciului Rutier Vâlcea au depistat, pe DN 7A, în localitatea Brezoi, un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 33 de ani.

În urma testării cu aparatul etilotest, rezultatul a indicat o valoare de 0,50 mg/l alcool pur în aerul expirat, ceea ce reprezintă o infracțiune conform art. 336 alin. 1 din Codul Penal – conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

„Conducătorul auto a fost condus la spital pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. Din verificările efectuate, s-a stabilit că bărbatul aflat la volan este cadru activ al Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea. Menționăm că, la momentul opririi în trafic, acesta nu se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu, ci se deplasa cu autoturismul personal”, se precizează în răspunsul oficial.

Pe numele acestuia a fost întocmit dosar penal, iar cercetările continuă sub coordonarea unității de parchet competente, urmând ca măsurile definitive să fie dispuse în funcție de rezultatul buletinului de analiză toxicologică.

Ancheta internă și măsurile administrative

În paralel cu ancheta penală, IPJ Vâlcea a demarat o anchetă disciplinară internă, conform prevederilor legale și procedurilor interne. Conducerea Inspectoratului subliniază că instituția se delimitează ferm de orice comportament care contravine valorilor profesiei de polițist și că măsurile administrative pot fi dispuse doar după parcurgerea etapelor procedurale prevăzute de lege — respectiv după punerea în mișcare a acțiunii penale.

„Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea se delimitează ferm de orice comportament neconform cu valorile profesiei de polițist. În cauzele penale aflate în instrumentarea Parchetului, Inspectoratul poate dispune măsuri administrative doar după parcurgerea etapelor procedurale prevăzute de lege”, arată comunicatul.

IPJ Vâlcea: „Angajament pentru transparență și integritate”

În final, IPJ Vâlcea reafirmă angajamentul instituției pentru aplicarea legii, transparență și integritate profesională, dar și pentru toleranță zero față de orice abatere disciplinară sau încălcare a codului deontologic al polițistului:

„Tratăm cu celeritate orice situație semnalată, efectuând verificări în cazul unor posibile încălcări ale normelor legale și ale codului deontologic al polițistului, sprijinind constant instituțiile competente în exercitarea atribuțiilor acestora.”

„Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea reafirmă angajamentul ferm pentru aplicarea legii, transparență și integritate profesională, precum și toleranță zero față de orice comportament care contravine valorilor instituționale și normelor legale.”

Cazul a stârnit reacții în spațiul public după ce s-a aflat că polițistul din Brezoi, Marian Ciobanu, deși prins băut la volan în timpul nopții, s-ar fi prezentat la serviciu în dimineața următoare. Situația este în continuare în atenția procurorilor, iar IPJ Vâlcea a transmis că va aplica măsurile legale imediat ce procedura penală va permite acest lucru.