Investiții europene pentru dezvoltarea comunei Popești: noi drumuri asfaltate și lucrări de modernizare în plină desfășurare

miercuri, 12 noiembrie 2025



Administrația locală din comuna Popești, condusă de Aurora Măgură, continuă să demonstreze seriozitate și consecvență în derularea proiectelor de modernizare a infrastructurii locale. Indiferent dacă a fost vorba despre fonduri europene, guvernamentale sau alocate prin Consiliul Județean Vâlcea, echipa Primăriei Popești a reușit, în ultimii ani, să atragă finanțări importante pentru dezvoltarea comunei.

Astfel, în perioada recentă, localitatea a beneficiat de investiții majore în infrastructura rutieră, în rețelele edilitare, în modernizarea iluminatului public, dar și în domenii esențiale precum educația, sănătatea, cultura, religia și sportul.

În această toamnă, administrația locală a demarat un nou proiect cu fonduri europene, în valoare de aproximativ un milion de euro, ce prevede asfaltarea a circa 4,5 kilometri de drumuri din rețeaua locală. Lucrările includ și amenajarea de rigole pentru scurgerea apelor pluviale, unele dintre acestea fiind deja în execuție.

Prin aceste investiții, echipa condusă de Aurora Măgură confirmă, încă o dată, angajamentul ferm de a continua modernizarea infrastructurii și de a îmbunătăți condițiile de trai pentru locuitorii comunei Popești.