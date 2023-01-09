Investiție majoră la Maternitatea din Râmnicu Vâlcea: 12 milioane de euro pentru modernizare

duminică, 2 noiembrie 2025

Consiliul Județean Vâlcea anunță lansarea unui amplu proiect de modernizare a Maternității din cadrul Spitalului Județean de Urgență, în valoare estimată de 12 milioane de euro.

Procedura de licitație pentru atribuirea lucrărilor este în desfășurare, iar firmele interesate pot depune ofertele până la 28 noiembrie 2025.

Conform reprezentanților CJ Vâlcea, lucrările vor cuprinde eficientizarea energetică și recompartimentarea Corpului C1, modernizarea centralei termice și instalarea unor sisteme de energie regenerabilă pentru producerea curentului electric necesar spitalului.

Conform reprezentanților CJ Vâlcea, lucrările vor cuprinde eficientizarea energetică și recompartimentarea Corpului C1, modernizarea centralei termice și instalarea unor sisteme de energie regenerabilă pentru producerea curentului electric necesar spitalului.

Proiectul, intitulat „Reabilitarea termică a secțiilor Spitalului Județean de Urgență Vâlcea din strada Remus Bellu nr. 3”, este implementat de Consiliul Județean Vâlcea, în calitate de beneficiar, și este finanțat prin Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021–2027, cod SMIS 300119, în baza Contractului de finanțare nr. 15/22.02.2024.

Președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a subliniat importanța acestui proiect pentru întregul județ:

„Această investiție este una dintre cele mai importante din domeniul sănătății, pentru că se adresează unui loc de maximă sensibilitate – Maternitatea Spitalului Județean. Aici vin pe lume copiii Vâlcii, iar datoria noastră este să le asigurăm mamelor și nou-născuților condiții moderne, sigure și demne. Prin acest proiect nu doar modernizăm o clădire, ci creăm un mediu mai curat, mai eficient și mai prietenos pentru pacienți și cadrele medicale. Vreau să mulțumesc echipei CJ Vâlcea pentru efortul depus și tuturor celor care fac posibilă această transformare.”

Date generale despre proiect

Locația: Spitalul Județean de Urgență Vâlcea, strada Remus Bellu nr. 3, municipiul Râmnicu Vâlcea

Durata de implementare: 22 februarie 2024 – 31 martie 2028 (50 luni)

Valoare totală: 58.188.858,49 lei 41.793.444,68 lei – finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională (85%) 6.391.938,64 lei – finanțare nerambursabilă din bugetul național (13%) 983.375,17 lei – contribuția Consiliului Județean Vâlcea (2%) 9.020.100 lei – valoare neeligibilă (inclusiv TVA), suportată de CJ Vâlcea



Obiectivul general

Creșterea eficienței energetice a corpurilor C1 și C2 ale Maternității, prin lucrări de reabilitare energetică profundă, reducerea pierderilor și a consumurilor energetice și introducerea unor sisteme de producere a energiei din surse regenerabile, cu efecte directe asupra mediului și calității vieții pacienților, aparținătorilor și personalului medical.

Grupul țintă

Beneficiarii direcți sunt utilizatorii clădirii – personal medical, pacienți și aparținători – însă, dat fiind că aici funcționează singura maternitate de nivel II din județ, impactul pozitiv vizează întreaga populație a Vâlcii, estimată la aproximativ 400.000 de locuitori.

Principalele lucrări

Eficientizare energetică și recompartimentare a Corpului C1

Reabilitarea centralei termice și a rețelelor de utilități

Izolarea termică a fațadelor și a teraselor , înlocuirea tâmplăriei exterioare și interioare cu elemente conforme normelor PSI

Repararea trotuarelor de gardă, a fațadelor și a sistemului de evacuare a apelor pluviale

Refacerea finisajelor interioare , recompartimentări și modernizarea instalațiilor sanitare și electrice

Crearea de facilități pentru persoanele cu dizabilități

Înlocuirea lifturilor și montarea de panouri fotovoltaice și solare pentru energie electrică și apă caldă de consum

Activități principale

Elaborarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) Asigurarea managementului și vizibilității proiectului Elaborarea Proiectului Tehnic și asistență tehnică din partea proiectantului Execuția lucrărilor de construcție și montaj

Rezultatele preconizate

Suprafață reabilitată: 9.883 mp

Reducerea consumului de energie primară: de la 3.587,23 MWh/an la 1.397,65 MWh/an

Reducerea emisiilor de CO₂: de la 675,21 tone/an la 246,78 tone/an

Număr de clădiri reabilitate: 2 (C1 și C2), cu performanță energetică îmbunătățită

Prin această investiție, Consiliul Județean Vâlcea urmărește nu doar modernizarea infrastructurii medicale, ci și o creștere reală a confortului pacienților și a personalului medical, o reducere a costurilor publice de întreținere și o contribuție semnificativă la obiectivele de dezvoltare durabilă ale județului.