Inspectorii „anticorupție” de la Apele Române protejează corupția de la ABA Olt?!

marți, 11 noiembrie 2025

După mai multe dezvăluiri publicate de Ziarul de Vâlcea despre neregulile și rețelele de interese din cadrul Administrației Bazinale de Apă Olt (ABA Olt), conducerea Administrației Naționale „Apele Române” (ANAR) a trimis la Râmnicu Vâlcea o echipă a Serviciului Corp Control, Integritate și Anticorupție.

La început, părea un semnal de transparență, o dovadă că instituția centrală vrea să facă lumină. În realitate însă, controlul s-a transformat într-un exercițiu de imagine — o vizită de fațadă, în spatele căreia nu s-a schimbat absolut nimic.

Inspectorii „anticorupție” de la ANAR au venit, au cerut câteva documente, au făcut câteva poze în teren, au ridicat câteva dosare contabile… și apoi liniște totală.

Raportul? Ținut la sertar!

Deși au trecut săptămâni bune de la finalizarea controlului, raportul nu a fost făcut public. Niciun rezultat, nicio măsură, niciun comunicat!

Totul pare să fi fost îngropat în sertarele ANAR, iar concluziile ascunse cu grijă, ca nu cumva opinia publică să afle adevărul.

Din sursele noastre, inspectorii ar fi identificat nereguli grave în legătură cu unele contracte de lucrări și exploatări de agregate minerale, dar, în loc să transmită documentele către organele judiciare, controlul s-a încheiat discret, fără urmări.

Cu alte cuvinte: „anticorupția” a devenit paravanul corupției.

O „anchetă” care protejează, nu sancționează

În loc să verifice serios acuzațiile de abuz de funcție, conflict de interese și averi nejustificate ale conducerii ABA Olt, echipa de control a preferat tăcerea.

Nicio măsură disciplinară, nicio trimitere la DNA, nicio explicație publică.

Asta, deși articolele publicate de Ziarul de Vâlcea documentaseră în detaliu:

vacanțe de lux și bijuterii scumpe ale directoarei Mădălina Duca , cu venituri oficiale modeste;

legături între firme apropiate conducerii ABA Olt și contracte publice derulate în județul Vâlcea;

exploatări de agregate minerale gestionate dubios;

influențe și promovări politice în funcții-cheie din sistem.

Toate aceste fapte erau suficiente pentru o investigație reală, nu pentru un control „cosmetic”, menit doar să liniștească opinia publică.

Spălare de imagine sub pretextul „integrității”

Totul indică faptul că așa-zisul control de la Râmnicu Vâlcea a fost o misiune de spălare a imaginii conducerii ABA Olt.

Un exercițiu intern menit să bifeze o acțiune de integritate, dar în realitate să protejeze persoanele aflate în funcții de conducere, implicate direct sau indirect în afaceri controversate.

Dacă scopul Corpului de Control era cu adevărat acela de a asigura legalitatea, transparența și respectarea normelor interne, atunci raportul trebuia făcut public, iar măsurile – comunicate clar.

Dar, pentru că nimic din toate acestea nu s-a întâmplat, concluzia este una singură: controlul a fost o farsă instituțională.

Sistemul se apără pe el însuși

Cazul ABA Olt devine un exemplu clasic al modului în care sistemul birocratic își apără propriile structuri, indiferent de gravitatea acuzațiilor.

În loc să se curețe, instituțiile statului se acoperă reciproc, iar „integritatea” devine doar un cuvânt frumos pe hârtie.

Ziarul de Vâlcea cere public Administrației Naționale „Apele Române” să facă imediat public raportul integral al controlului efectuat la ABA Olt, cu toate constatările și măsurile dispuse.

RUȘINE celor care au transformat integritatea în acoperire pentru corupție!

Tiberiu Pîrnău