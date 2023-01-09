În atenția Parchetului General: o grupare de tip mafiot acționează în Băile Olănești!

Un fenomen periculos începe să ia amploare în stațiunea Băile Olănești – o adevărată grupare de tip mafiot, formată din persoane certate cu legea și indivizi scandalagii, a început să desfășoare o campanie de șantaj și dezinformare împotriva mediului de afaceri local.

Totul se petrece pe rețelele de socializare, acolo unde atacurile concertate și minciunile sfruntate țintesc oameni de afaceri respectabili, care contribuie de ani de zile la dezvoltarea stațiunii. În spatele acestei campanii se află o individă procesomană, cunoscută pentru numeroasele acțiuni judiciare nefondate și tentativele de manipulare publică.

Aceasta ar fi încercat, potrivit mai multor surse locale, să vândă o proprietate la un preț exagerat, chiar unor investitori pe care acum îi ponegrește. După ce tentativa de tranzacție a eșuat, „doamna” a trecut la represalii: șantaj mediatic, campanii de defăimare și denunțuri nefondate.

În jurul acestei persoane s-au strâns membri ai Partidului Forța Dreptei din localitate și alte „cozi de topor” – indivizi fără ocupație clară, dornici de notorietate, care contribuie la răspândirea unor falsuri menite să intimideze și să submineze stabilitatea economică a stațiunii.

Faptele relatate pot întruni elementele constitutive ale infracțiunilor de șantaj, denigrare publică și constituire de grup infracțional organizat, motiv pentru care Parchetul General și Direcția de Investigare a Criminalității Organizate (DIICOT) ar trebui să se autosesizeze.

Stațiunea Băile Olănești, un simbol al turismului vâlcean și național, nu poate fi lăsată pradă unor indivizi care, din interese obscure, vor să distrugă imaginea și stabilitatea economică locală.

Apelul mediului de afaceri este clar: stop campaniilor de ură și șantaj, stop dezinformării! Justiția trebuie să intervină ferm și să descurajeze aceste practici de tip mafiot, care pun în pericol nu doar reputația oamenilor, ci și viitorul unei întregi comunități turistice.