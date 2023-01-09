Ilegalități și favoritisme la Colegiul „Mircea cel Bătrân” din Râmnicu Vâlcea. Părinții acuză: „Copiii noștri sunt sacrificați, orele se transformă în discuții personale!”

joi, 6 noiembrie 2025

Ilegalități și favoritisme la Colegiul „Mircea cel Bătrân” din Râmnicu Vâlcea. Părinții acuză: „Copiii noștri sunt sacrificați, orele se transformă în discuții personale!”

Un nou val de nemulțumiri zguduie unul dintre cele mai prestigioase licee din județul Vâlcea – Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” din Râmnicu Vâlcea. Părinți revoltați acuză faptul că, dincolo de imaginea publică impecabilă a instituției, se ascund nereguli grave privind modul de repartizare a elevilor pe clase, transferuri „preferențiale” și ore compromise, în care materia a ajuns pe plan secund.

O mamă a unui elev din clasa a IX-a B a decis să rupă tăcerea, povestind, cu o luciditate dureroasă, ce se întâmplă în interiorul școlii:

„Copilul meu și alți colegi merită o clasă unde la orele de română nu se discută despre cumpărături, iar la matematică să se facă, efectiv, matematică. Într-un modul întreg, copilul meu nu a scris trei pagini! Vă rog să întrebați copiii și să vedeți ce se întâmplă la ora de matematică.”

Părintele compară situația de la clasa a IX-a B, unde predă profesoara Dicu Ileana, cu cea de la a IX-a A, unde orele sunt ținute de profesorul Cătălin Pană – o clasă unde, spun sursele, materia este parcursă constant și serios.

Mai mult, părinții vorbesc despre transferuri dubioase încă din primele zile ale anului școlar:

„Au fost făcute trei transferuri ilegale la clasa a IX-a A, când nici nu începuse școala. Iar acum, după două luni, încă un elev a fost mutat acolo. Oficial se vorbește despre neadaptare, neoficial – despre faptul că acolo se face matematică, nu povestiri. Copilul meu, deși avea media necesară, nu a fost acceptat. De ce? Cine stabilește aceste reguli și pe ce criterii?”

Inspectoratul tace, liceul acoperă

În fața acestor acuzații, Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea evită răspunsurile directe, iar conducerea liceului pare să considere problema una „internă”. Însă părinții susțin că tăcerea nu face decât să legitimeze abuzul și să accentueze inechitățile între elevi.

„După două luni de școală, deja sunt 30 de elevi în clasa A. Cum este posibil, dacă s-a stabilit un număr maxim? În schimb, alte clase rămân incomplete. Totul se decide în spatele ușilor închise, iar copiii noștri sunt cei care pierd.”

Un sistem care descurajează meritul

Cazul ridică o problemă de fond: distribuirea netransparentă a elevilor pe clase și transferurile „cu dedicație”, practici care, deși ilegale în spiritul legii educației, continuă să existe în tăcere. În timp ce unii elevi se străduiesc să țină pasul într-un sistem haotic, alții beneficiază de „ajustări” făcute pe criterii care n-au nicio legătură cu meritul școlar.

Este timpul ca Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea să ofere explicații clare. Câte transferuri au fost aprobate la clasa a IX-a A? Pe ce bază legală? Și, mai ales, de ce elevii cu rezultate bune, care ar fi avut dreptul la un loc acolo, au fost ignorați?

Ziarul de Vâlcea va continua să investigheze acest caz și să solicite răspunsuri oficiale din partea conducerii liceului și a Inspectoratului Școlar.

Educația nu poate fi o loterie, iar performanța nu poate fi decisă de „pile” și „aranjamente”.

Copiii merită profesori care își fac treaba, nu ore transformate în ședințe personale.