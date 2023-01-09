ILEGALITĂȚI în finanțarea campaniei prezidențiale: AEP îl lovește pe Nicușor Dan - peste 210.000 lei confiscați, cinci amenzi, iar 930.000 lei nerambursați. Conturi paralele, donații neconforme și cheltuieli invalidate!

joi, 13 noiembrie 2025

AEP îl lovește pe președintele Nicușor Dan: peste 210.000 lei confiscați, cinci amenzi și aproape 1 milion de lei nerambursați. Conturi paralele, donații neconforme și propagandă plătită de terți

ILEGALITĂȚI în finanțarea campaniei prezidențiale: Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) confirmă sancțiuni masive aplicate candidatului devenit ulterior președinte, Nicușor Dan. După auditul cheltuielilor electorale, AEP a dispus cinci amenzi, confiscarea a peste 210.000 lei și nerambursarea sumei de 930.283 lei, considerând o parte din cheltuieli neconforme cu legea. Motivele invocate ating puncte sensibile: plăți efectuate din conturi bancare nenotificate, donații recurente fără înscris autentic, afișaj electronic interzis în timpul campaniei, folosirea mașinii de serviciu a PMB și propagandă plătită de terți, inclusiv online.

Ce a sancționat AEP, concret

• 15.000 lei amendă + confiscare 150.839,85 lei – pentru plăți provenite din conturi bancare neautorizate, aferente comisioanelor și tranzacțiilor din platformele de donații online.

• 15.000 lei amendă + confiscare 59.899 lei – pentru donații recurente mai mari de 25.000 lei, făcute fără act autentic între donator și candidat, așa cum impune legea.

• 20.000 lei amendă – pentru afișaj electronic în Piața Victoriei, în perioada de campanie electorală, practică interzisă explicit.

• 20.000 lei amendă – pentru utilizarea mașinii de serviciu a Primăriei Municipiului București în scop electoral.

• Avertismente – pentru bannerele „Om onest!” amplasate la Hotel Cișmigiu și pentru depășirea plafoanelor de contribuții în turul al doilea.

Anterior, AEP a sesizat Parchetul General pe alte nereguli (donații nedeclarate) – dosar disjuns din verificările din primăvara lui 2025.

De ce nu s-au rambursat cei 930.000 lei

AEP a invalidat la decont cheltuieli în valoare totală de 930.283 lei, din care 870.384,10 lei reprezintă materiale de propagandă plătite de firme care nu aveau contract direct cu candidatul.

Alte sume au fost respinse pentru că vizau cercetări sociologice realizate înaintea perioadei oficiale de campanie, dar incluse totuși în cererea de rambursare.

Administrația Prezidențială a confirmat oficial nerambursarea sumei de aproape 1 milion de lei, menționând că președintele Nicușor Dan va contesta în instanță decizia AEP. În total, candidatul solicitase rambursarea a circa 60,8 milioane lei, însă AEP a validat doar 59,9 milioane lei.

Propagandă online neetichetată și sancțiuni pentru terți

Patru persoane fizice au fost amendate cu câte 15.000 lei fiecare pentru publicarea de materiale online fără etichetarea legală „Material de promovare electorală”.

În plus, două firme au fost sancționate:

• 30.000 lei pentru promovare pe site-ul dexonline.ro,

• 20.000 lei pentru trimiterea de SMS-uri și e-mailuri electorale plătite de o terță persoană.

Aceste acțiuni completează tabloul unei campanii cu numeroase zone gri de finanțare indirectă și cu propagandă „mascată”, disimulată în promovări comerciale sau acțiuni aparent independente.

Afișaj interzis și resurse publice folosite politic

Printre cele mai grave abateri identificate:

• Afișaj electronic în Piața Victoriei, în timpul campaniei – amendă de 20.000 lei;

• Folosirea mașinii de serviciu a PMB în activități de campanie – încă 20.000 lei;

• Avertismente pentru utilizarea unor bannere neconforme și pentru depășirea plafoanelor la turul II.

Astfel de constatări indică un amestec periculos între resurse publice, mecanisme private de finanțare și fluxuri externe campaniei.

Impact politic și juridic

Cazul lovește direct în narativul integrității care l-a consacrat pe Nicușor Dan și deschide un nou front juridic între Administrația Prezidențială și Autoritatea Electorală Permanentă.

Sumele confiscate, amenzile și nerambursările ridică întrebări despre trasabilitatea donațiilor, respectarea cadrului financiar al echipei de campanie și relațiile contractuale cu furnizorii.

Deocamdată, AEP nu a publicat lista completă a firmelor implicate în difuzarea materialelor de propagandă respinse la decont. Până la apariția documentelor integrale, publicul are acces doar la sumele totale și la natura abaterilor – nu și la identitatea beneficiarilor.

În esență, AEP a aplicat președintelui Nicușor Dan cinci amenzi, a confiscat peste 210.000 lei și a refuzat rambursarea a aproape 1 milion de lei, invocând nereguli privind conturile de campanie, donațiile și cheltuielile.

Președintele contestă decizia, însă efectul de imagine este devastator: un lider ales pe mesajul „onestității” se confruntă acum cu cel mai amplu dosar de sancțiuni financiare electorale din ultimii ani.

Tiberiu Pîrnău