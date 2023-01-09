Hotelul „Trei Brazi” din Băile Olănești: între liniștea pădurii și furtuna recenziilor negative. De ce numeroși turiști vorbesc despre „cea mai proastă experiență”

duminică, 30 noiembrie 2025

Hotelul Trei Brazi din Băile Olănești – prezentat în online drept „hotel” de 3 sau chiar 4 stele, dar funcționând în realitate ca o pensiune – devine tot mai des subiect de controverse, după ce numeroase recenzii negative semnalează probleme grave legate de servicii, mâncare, condiții de cazare și organizare.

Deși o parte dintre turiști laudă amplasarea liniștită, aerul curat și personalul (în special pe bucătarul Ovidiu, omniprezent în majoritatea comentariilor), o altă parte descrie experiențe care, în mod normal, ar determina intervenția imediată a autorităților de control: DSP, OJPC, ANPC sau chiar ANSVSA, având în vedere unele acuzații ce țin de calitatea alimentelor.

„O bătaie de joc la adresa bunului simț”. Pachet all-inclusive, dar fără mâncare

Cele mai dure recenzii vin de la turiști care au plătit pachete complete, cu trei mese pe zi.

Flavius, într-o recenzie de 1/5, vorbește despre o experiență „catastrofală”, spunând că micul dejun era „sărac”, iar duminică dimineață li s-a comunicat sec: „nu mai avem mâncare, nu a venit marfa”.

Prânzul? O „ciorbă de văcuță fără carne” și „carne crudă” la felul doi. Desertul – un iaurt, un măr sau o banană, în timp ce alți turiști primeau… clătite sau profiterol.

Naomi Popenciu confirmă aceeași situație: mâncare puțină, slabă calitativ, carne insuficient gătită și lipsa completă a unor produse elementare.

Răspunsul patronului? Turiștii „aveau pretenții prea mari” și ar fi dorit „cantități prea mari la prețul unui meniu fix de 25 lei”.

Pentru turiștii care au plătit pachet complet, explicația este ridicolă. Când promiți „toate mesele incluse”, nu poți livra mese improvizate din ce „mai găsești prin bucătărie”.

Probleme la piscină și la infrastructura generală

Mulți turiști reclamă temperatura apei – afișată ca fiind 32°C, dar reală sub 20°C.

Oamenii acuză inducerea în eroare, mai ales că unii aleg exclusiv această locație pentru accesul la piscină cu apă caldă.

Nici camerele nu scapă de critici. Sunt semnalate: lipsa izolării fonice (se aud vecinii, bucătăria, pașii, discuțiile), absența aerului condiționat, chiar și în camere unde temperatura ajunge la 30°C, plase de țânțari rupte și apariția insectelor, băi modeste, uneori murdare, mobilier degradat în anumite camere, zgomot constant dimineața, lipsă totală de personal la recepție

Un turist spune că a fost trezit de câinii din zonă. Altul relatează că a fost primit de… bucătar, întrucât recepția nu era funcțională.

Jacuzzi contra cost, servicii închise și facilități indisponibile

O altă critică des întâlnită: jacuzzi-ul este contra cost și accesibil doar dacă sunt cel puțin patru persoane. În alte recenzii, se menționează că salina, sauna sau centrul de wellness sunt „închise tot timpul”.

Pentru o pensiune prezentată ca hotel și cu tarife de hotel, aceste detalii ridică mari semne de întrebare.

Management dezorganizat și atitudine nepotrivită a patronului

Mai multe recenzii – unele extrem de vechi, altele recente – vorbesc despre aceeași problemă: comportamentul patronului.

Termeni folosiți de turiști: „arogant”; „nepoliticos”; „morocănos”; „îngâmfat”; „fără explicații, fără scuze”; „nu își asumă nicio greșeală”; „patron cu ifose de hotel, dar servicii de pensiune”

Un turist povestește că a rezervat un apartament, dar la sosire i s-a spus că „nu mai este disponibil”, fiind nevoit să stea în două camere separate cu copiii.

Altul spune că a fost mințit în privința tarifelor.

În toate aceste cazuri, răspunsul proprietarului este defensiv, acid, și rareori își asumă responsabilitatea reală.

Nu este hotel, ci pensiune – dar se promovează ca hotel cu 3 sau 4 stele

Un detaliu esențial: turiștii avertizează că „Hotelul Trei Brazi” este, în realitate, o pensiune.

Dotările, serviciile, personalul minim, lipsa recepției, absența aerului condiționat, lipsa unor facilități obligatorii și modul de organizare confirmă această realitate.

În plus, numeroase plângeri vizează: mic dejun insuficient, meniuri repetitive (cartofi prăjiți, ceafă, pulpe, mici – zile la rând), lipsa mâncărurilor din meniu, prețuri mai mari decât calitatea oferită, lipsa igienei în anumite camere și băi

Unii turiști spun direct: „nu merită prețul”, „este o pensiune cu pretenții”, „ar trebui să intervină OJPC și DSP”.

Hotelul – sau mai corect, pensiunea – Trei Brazi se află într-o zonă superbă, iar liniștea pădurii este aproape unanim lăudată. Există și recenzii pozitive, majoritatea bazate pe ospitalitatea bucătarului Ovidiu și pe camerele spațioase.

Recenziile negative oferă un avertisment clar

Însă numărul semnificativ de recenzii negative și gravitatea unora dintre ele nu pot fi ignorate. Problemele țin de: management slab, lipsă de organizare, servicii neconforme, promisiuni neîndeplinite, calitate scăzută a mâncării, lipsă de personal, facilități indisponibile, condiții care nu respectă nivelul de clasificare comunicat

Pentru turiștii care își doresc liniște și un peisaj frumos, locația poate fi o opțiune.

Pentru cei care se așteaptă la servicii reale de hotel, la profesionalism, transparență și respect, recenziile negative oferă un avertisment clar.

Până nu se rezolvă problemele de management, igienă, alimentație și comunicare, Hotelul Trei Brazi rămâne una dintre cele mai controversate unități de cazare din Olănești.

Tiberiu Pîrnău