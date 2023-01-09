miercuri, 12 noiembrie 2025

HORIA MOCULESCU, UN MAESTRU AL MUZICII ROMÂNEȘTI, A PLECAT DINTRE NOI

Râmnicu Vâlcea și întreaga lume a muzicii românești sunt în doliu. În data de 12 noiembrie 2025, s-a stins din viață unul dintre cei mai mari compozitori ai României moderne – Horia Moculescu, pianist, interpret, realizator de emisiuni de televiziune și un veritabil simbol al culturii muzicale românești.

Născut la 18 martie 1937, la Râmnicu Vâlcea, Horia Moculescu a fost mereu mândru de originile sale oltenești. De-a lungul vieții, a vorbit adesea cu drag despre copilăria petrecută pe malurile Oltului, despre locurile care i-au format gustul pentru frumos și despre oamenii care i-au inspirat primele note muzicale.

După o scurtă perioadă în care a activat ca inginer, destinul său s-a legat definitiv de scenă. În anii ’60 și ’70, Moculescu s-a impus ca pianist și compozitor, semnând unele dintre cele mai îndrăgite piese din muzica ușoară românească. De-a lungul carierei, a colaborat cu artiști de renume precum Mirabela Dauer, Corina Chiriac, Angela Similea, Margareta Pâslaru, Stela Enache și Aura Urziceanu. Melodiile sale – „Să nu uităm să iubim trandafirii”, „Primăvara începe cu tine”, „Taina nopții”, „Viața-i viață, banii-s bani” – au devenit veritabile embleme pentru generații întregi.

Pe lângă activitatea de compozitor, Horia Moculescu a fost și un rafinat om de televiziune. Emisiunile sale, între care „Atenție, se cântă!”, au marcat epoca anilor ’80 și ’90, oferind publicului momente de cultură, eleganță și umor fin. Personalitatea sa carismatică, sinceră și plină de spirit, l-a transformat într-un reper al bunei educații muzicale și al rafinamentului artistic.

De-a lungul anilor, Horia Moculescu a primit numeroase distincții și premii pentru contribuția sa excepțională la dezvoltarea muzicii românești. A fost decorat de statul român și a fost onorat de orașul natal, Râmnicu Vâlcea, cu titlul de Cetățean de Onoare, în semn de recunoștință pentru talentul și dragostea cu care a purtat numele orașului în întreaga lume.

Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, Mircia Gutău, a transmis un mesaj emoționant la aflarea veștii:

„Ne-a părăsit astăzi un râmnicean al cărui nume a devenit un simbol pentru succesele și renumele muzicii ușoare românești. Compozitorul, interpretul și realizatorul de emisiuni de televiziune Horia Moculescu, Cetățean de Onoare al Municipiului și un om care nu a încetat să iubească acest oraș, a plecat dintre noi lăsând însă în urma sa acorduri memorabile ce au adus și vor aduce încă multă vreme de acum înainte bucurie în sufletele a milioane de români. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”

Astăzi, când acordurile sale se sting în tăcere, rămâne moștenirea uriașă a unui artist care a făcut din muzică o formă de credință și din iubirea de viață – un mod de a trăi frumos.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!