Haos financiar la Primăria Fărtățești: investiții aprobate ilegal, taxe pierdute și control intern inexistent

Investiție introdusă ilegal și nereguli grave în proiectul de apă

Raportul Curții de Conturi privind situațiile financiare ale UATC Fărtățești pentru anul 2024 dezvăluie practici administrative îngrijorătoare. Una dintre cele mai grave abateri privește introducerea proiectului „Extinderea alimentare cu apă în satele Becșani, Nisipi și Maricești” în lista anuală de investiții fără aprobarea Consiliului Local. Documentația tehnico-economică nu a fost supusă deliberativului, încălcând legea, iar consilierii locali au ajuns să valideze investiții fără să aibă acces la datele tehnice și financiare reale.

În timpul auditului, inspectorii au descoperit și componente tehnice în valoare de 23.535 de lei care figurau ca fiind puse în operă, dar se aflau de fapt în magazia instituției. Aceste materiale nu au fost inventariate, iar valoarea obiectivului fusese raportată eronat. Practici de acest fel ridică întrebări serioase privind gestionarea investițiilor publice și modul în care sunt raportate lucrările efectuate în comună.

Creanțe „șterse”, venituri eronate și indemnizații plătite ilegal

Primăria Fărtățești a diminuat artificial valoarea creanțelor bugetare, eliminând din contabilitate obligațiile unui contribuabil aflat în faliment, în sumă de 167.432 lei. Curtea de Conturi a stabilit că această operațiune a fost ilegală și că reflectă absența unor proceduri de reconcilieri între compartimentele fiscale și cele contabile. Situația este agravată de diferențele de 147.588 lei dintre matricola fiscală și situațiile financiare raportate, ceea ce arată că veniturile bugetare nu sunt nici evidențiate corect, nici urmărite eficient.

Una dintre cele mai sensibile constatări privește indemnizația primarului, stabilită și plătită greșit începând cu iunie 2024. Suma totală plătită în plus a fost de 8.339 lei, la care se adaugă accesorii de 821 lei. Curtea de Conturi cere recuperarea integrală a prejudiciului, regularizarea contribuțiilor și corectarea situațiilor financiare.

Pe lângă acestea, primăria a omis să înregistreze în contabilitate facturi în valoare de 27.117,74 lei pentru concesiuni și închirieri, generând pierderi bugetare. Nedeclararea clădirilor, terenurilor și mijloacelor de transport, precum și neemiterea taxei de salubrizare pentru anul 2024 indică absența unei gestiuni fiscale coerente. Veniturile comunei sunt astfel subevaluate, iar sarcina fiscală nu este stabilită conform legii.

Achiziții netransparente, inventariere incorectă și control intern compromis

Achizițiile publice efectuate în 2024 de Primăria Fărtățești și de Școala Gimnazială Rusănești nu au fost raportate în SEAP, deși legea obligă la transmiterea notificărilor de atribuire. Lipsa transparenței în cheltuirea banilor publici creează vulnerabilități majore și poate ascunde costuri nejustificate sau contracte atribuite preferențial.

Pe partea de plăți curente, Curtea de Conturi a identificat abonamente telefonice achitate peste limita legală, cu un prejudiciu de 525 lei și accesorii de 68 lei. Deși suma este mică, principiu este grav: banii publici sunt utilizați fără respectarea strictă a plafonului prevăzut de lege.

Inventarierea patrimoniului nu a fost realizată conform normelor în vigoare. Soldurile furnizorilor nu au fost verificate, iar lipsa documentelor justificative pune sub semnul întrebării corectitudinea raportărilor financiare la final de an.

Cea mai tulburătoare descoperire privește controlul financiar preventiv: persoana desemnată să valideze legalitatea tuturor plăților și contractelor era licențiată în psihologie, nu în domeniul economic sau juridic, cum prevede legea. Asta înseamnă că operațiuni financiare de milioane de lei au fost verificate formal, fără expertiza necesară, punând în pericol întregul mecanism de protecție a banului public.

Raportul Curții de Conturi conturează imaginea unei administrații locale depășite de responsabilități, în care erorile sistemice, neglijența și lipsa controalelor interne afectează grav interesele comunității. Fărtățești devine exemplul unui aparat administrativ care nu doar că funcționează precar, dar generează pierderi și riscuri la fiecare nivel – de la investiții și venituri la achiziții și salarizare. Dacă măsurile dispuse nu vor fi aplicate, consecințele pot merge până la recuperări forțate, sancțiuni și, eventual, sesizări către organele de cercetare.

Tiberiu Pîrnău