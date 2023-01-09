Guvern obligat să acționeze după 5 ani de blocaj. FACIAS câștigă în instanță: normele anti-infecții nosocomiale trebuie adoptate imediat

miercuri, 19 noiembrie 2025

Fundația FACIAS obține o victorie majoră pentru pacienții din România: Curtea de Apel București a obligat Guvernul să adopte, fără întârziere, normele de aplicare ale Legii nr. 3/2021 privind prevenirea și controlul infecțiilor nosocomiale. Decizia vine după aproape cinci ani în care legea a rămas practic nefuncțională, iar pacienții au fost expuși unui risc constant în spitale.

Blocajul normativ a permis unităților medicale să raporteze infecțiile spitalicești incomplet sau incorect, ceea ce a menținut artificial un procent oficial de sub 1% – o cifră ridicolă, în condițiile în care media europeană depășește 7%. Realitatea a fost expusă în cazuri grave, precum infectarea celor 11 nou-născuți de la Maternitatea Giulești în 2024 sau cele trei cazuri de Candida auris de la Spitalul Floreasca, confirmate în vara acestui an.

Odată cu adoptarea normelor, toate spitalele, publice și private, vor fi obligate să raporteze corect și transparent numărul infecțiilor nosocomiale, să trateze pacienții afectați și să respecte proceduri stricte de prevenție. Vor exista și sancțiuni dure, inclusiv amenzi și chiar retragerea avizului sanitar pentru unitățile care falsifică datele.

FACIAS cere Guvernului să publice urgent normele în Monitorul Oficial, astfel încât pacienții să poată afla în sfârșit care spitale înregistrează cele mai multe infecții și cât de sigure sunt unitățile medicale din România.