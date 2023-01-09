joi, 20 noiembrie 2025

Grindeanu (PSD) amenință cu ruperea coaliției dacă se taie salariile bugetarilor

Sorin Grindeanu a transmis un avertisment dur partenerilor de guvernare: PSD ar putea ieși de la guvernare dacă se pun în aplicare reducerile salariale pregătite în coaliție. Liderul social-democrat a declarat că partidul său nu va accepta scăderi de venituri pentru bugetari și că soluțiile de economisire trebuie găsite în altă parte.

„Cât timp PSD este la guvernare, salariile cresc, nu scad! Dacă se dorește altceva, PSD pleacă de la guvernare”, a spus Grindeanu, la un eveniment politic din Capitală. El a precizat că discuțiile privind reorganizarea administrației centrale sunt încă în desfășurare, însă partidul a votat în unanimitate împotriva oricărei tăieri salariale.

Grindeanu susține că economiile dorite de guvern – aproximativ 10 miliarde de lei – pot fi obținute prin comasarea instituțiilor și eficientizarea aparatului administrativ, nu prin diminuarea veniturilor medicilor, profesorilor, polițiștilor sau militarilor. „Nu e nevoie să tăiem salariile nimănui”, a subliniat liderul PSD, exprimându-și speranța că partenerii din coaliție vor accepta alternativele propuse.

În perioada următoare, guvernul ar urma să își asume răspunderea pe un nou pachet de reforme ce include și reorganizarea administrației locale și centrale, însă PSD insistă că relansarea economică trebuie să fie prioritară, nu austeritatea.