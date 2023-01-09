Greșeli pe care trebuie să le eviți când îți construiești sau renovezi acoperișul

sâmbătă, 29 noiembrie 2025

Acoperișul este una dintre cele mai importante părți ale locuinței tale, pentru că el este cel care te protejează de ploaie, vânt, soare, ninsoare și de toate schimbările climatice care pot afecta structura casei. Cu toate acestea, multe persoane tratează acoperișul ca pe un proiect simplu, pe care îl poți rezolva rapid, fără prea multă planificare. Aici apar cele mai mari greșeli. Iar aceste greșeli se traduc în infiltrații, pierderi de căldură, reparații costisitoare și, uneori, necesitatea înlocuirii premature a întregii învelitori.

Alegi materialul doar în funcție de preț, nu de calitate

Una dintre cele mai mari greșeli este să alegi materialele doar pentru că sunt ieftine. Un acoperiș nu este locul în care să economisești prea mult, pentru că orice compromis se întoarce împotriva ta. Dacă materialul nu este tratat anticoroziv, dacă nu are grosimea potrivită sau dacă provine dintr-o sursă nesigură, în câțiva ani vei ajunge să plătești mult mai mult pentru reparații.

Materialele moderne au evoluat foarte mult. De exemplu, tabla pentru acoperiș de la Brico Depot vine în variante rezistente, cu protecție anticorozivă și în grosimi potrivite pentru diferite proiecte. Cu cât alegi un material mai bun, cu atât acoperișul tău va rezista mai mult în fața ploii, vântului și zăpezii.

Nu respecți panta recomandată pentru acoperiș

Fiecare tip de învelitoare are o pantă minimă recomandată. Dacă acoperișul tău este prea plat, apa nu se va scurge corespunzător și va rămâne pe suprafață, ceea ce duce la infiltrări și deteriorarea materialului. Aceasta este una dintre cele mai frecvente greșeli, mai ales în cazul oamenilor care vor să economisească prin reducerea înclinației acoperișului.

Înainte de a monta orice tip de material, informează-te despre panta potrivită. Tabla metalică și tabla cutată funcționează foarte bine la pante mici și medii, dar tot au limite stabilite de producători. Dacă respecți aceste valori, acoperișul tău va rămâne stabil, iar apa se va scurge fără probleme.

Folosești un sistem de prindere necorespunzător

Un acoperiș nu este doar despre materialul învelitorii. Elementele de prindere au un rol la fel de important. Dacă folosești șuruburi nepotrivite sau dacă nu sunt montate în cantitatea și poziția corectă, vântul poate desprinde bucăți de material. De asemenea, fixările greșite pot permite infiltrarea apei pe sub acoperiș.

Montajul se face în grabă sau fără specialiști

Poate crezi că acoperișul se montează ușor sau că orice meșter se pricepe. Adevărul este că majoritatea problemelor pe termen lung apar din cauza montajului greșit. Un acoperiș instalat necorespunzător poate avea:

suprapuneri incorecte;

• zone prin care intră aerul rece;

• fixări prea puține sau prea slabe;

• lipsa etanșărilor la muchii;

• un strat termoizolant compromis.

Dacă nu ai experiență, este recomandat să lucrezi cu profesioniști care cunosc toate etapele montajului. Chiar și cel mai bun material va ceda dacă este montat prost.

Ignori importanța stratului de termoizolație

Un acoperiș fără termoizolație este ca o ușă fără cheie. Poți pierde până la 30% din căldura casei dacă mansarda sau podul nu sunt izolate corespunzător. Asta duce la facturi mai mari, disconfort termic și, în timp, apariția condensului.

Termoizolația nu este opțională, ci obligatorie pentru o locuință eficientă energetic. Vata minerală, spuma poliuretanică sau polistirenul expandat sunt cele mai folosite materiale.

Nu verifici periodic acoperișul

Chiar dacă este nou, acoperișul tot trebuie verificat periodic. O furtună puternică, o iarnă grea sau depunerea frunzelor pot afecta modul în care apa se scurge. O verificare de două ori pe an te ajută să identifici la timp:

zone desprinse;

• muchii care s-au ridicat;

• șuruburi slăbite;

• urme de rugină;

• jgheaburi înfundate.

Este o greșeală să crezi că un acoperiș de calitate nu are nevoie de supraveghere. Orice sistem, oricât ar fi de bine realizat, are nevoie de puțină întreținere.

Nu respecți distanțele de suprapunere ale materialului

În cazul tablei, a panourilor sau a țiglei, suprapunerile sunt esențiale pentru etanșeitate. Dacă montajul nu respectă distanțele recomandate, apa poate pătrunde printre rosturi. Aceasta este una dintre cele mai ignorate detalii, dar și una dintre cele mai costisitoare greșeli.

Așadar, acoperișul este o investiție majoră, iar modul în care îl realizezi influențează direct siguranța și confortul casei tale. Dacă eviți aceste greșeli și alegi materiale de calitate, te asiguri că locuința ta va rezista ani buni fără probleme.