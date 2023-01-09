sâmbătă, 1 noiembrie 2025

Green Tech International investește în Călimănești: apă geotermală transformată în agricultură modernă

Călimănești, județul Vâlcea – Compania Green Tech International (BVB: GREEN), cunoscută pentru exploatarea și furnizarea apei geotermale din Călimănești-Căciulata, anunță planuri ambițioase pentru dezvoltarea celui mai mare complex de sere hidroponice din România, pe o suprafață totală de 50 de hectare.

Cu un portofoliu de 83 de sonde geotermale la nivel național, dintre care o parte importantă se află în zona Vâlcii, Green Tech folosește deja resursele termale locale pentru a alimenta cu apă caldă hoteluri, centre de tratament și rețeaua publică din stațiune. Acum, compania vrea să extindă utilizarea energiei geotermale către agricultură sustenabilă.

„Zona Călimănești–Căciulata este una dintre cele mai bogate în resurse geotermale din România. Obiectivul nostru este să valorificăm această energie curată nu doar pentru turism și termoficare, ci și pentru producția agricolă de viitor”, au transmis reprezentanții companiei.

Proiectul de sere hidroponice încălzite cu apă geotermală va fi implementat etapizat, primele 10 hectare urmând să fie construite în următorii doi ani. Sistemul va folosi căldura naturală a apei din adâncime pentru a asigura climatul constant necesar culturilor de legume și plante cu valoare ridicată, reducând semnificativ costurile energetice.

Investiția are potențialul de a transforma Călimăneștiul într-un hub regional de agricultură verde, completând profilul turistic al stațiunii cu o componentă economică inovatoare. În plus, proiectul ar putea genera zeci de locuri de muncă și o rețea de furnizori locali.

Green Tech International rămâne, astfel, una dintre puținele companii din România care reușesc să îmbine energia regenerabilă cu producția agricolă inteligentă, punând Vâlcea pe harta europeană a tehnologiilor geotermale aplicate.