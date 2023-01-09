duminică, 16 noiembrie 2025

GALA TINERETULUI AUR VÂLCEA – O GENERAȚIE CARE RIDICĂ ȘTACHETA IMPLICĂRII CIVICE

Sâmbătă, 15 noiembrie, Drăgășaniul a devenit centrul unei energii politice proaspete și entuziaste. „Gala Tineretului AUR Vâlcea”, organizată impecabil de președintele Tineretului AUR Vâlcea, Constantin Stroe, a reunit zeci de tineri dornici să se implice în viața publică, să învețe, să contribuie și să demonstreze că noua generație are voce, curaj și responsabilitate.

Atmosfera evenimentului a fost una de optimism și mobilizare. Tinerii au discutat despre proiecte civice, responsabilitate politică, participare democratică și despre rolul generației lor într-un județ care are nevoie de idei noi, profesionalism și determinare. AUR Vâlcea mizează vizibil pe forța tinerilor, iar această gală a confirmat că partidul își construiește viitorul prin șanse reale și prin implicarea directă a celor care vor modela România de mâine.

Evenimentul a beneficiat de susținerea a doi parlamentari vâlceni ai AUR, deputații Nicolae Mîndrescu și Antonio Popescu, care au transmis un mesaj puternic de sprijin și încredere pentru organizația de tineret.

Deputatul Antonio Popescu a vorbit deschis despre miza implicării civice timpurii și despre necesitatea unui transfer real de responsabilitate către tineri:

„Vâlcea are nevoie de tineri curajoși, inteligenți și implicați, iar astăzi am văzut exact asta la Drăgășani. Generația voastră nu trebuie să aștepte să i se dea voie – trebuie să își ia locul în viața publică. AUR Vâlcea va sprijini mereu tinerii care vor să construiască o societate mai corectă, mai dreaptă și mai demnă. Sunt mândru de echipa minunată de astăzi.”

Prin organizarea acestei gale, Constantin Stroe a confirmat că Tineretul AUR Vâlcea este unul dintre cele mai active și vizibile nuclee de tineret civic din județ. Sub coordonarea sa, organizația atrage tineri bine pregătiți, dornici să vină cu soluții și să se implice în direcții concrete pentru comunitate.

„Gala Tineretului AUR Vâlcea” nu a fost doar un eveniment festiv, ci un semnal ferm: viitorul politic al județului se rescrie cu oameni noi, determinare și competență.