Furt digital la Vâlcea: escrocherie pe Telegram, sub masca pariurilor caritabile

sâmbătă, 8 noiembrie 2025

Zeci de persoane din județul Vâlcea ar fi fost păcălite într-o escrocherie de tip „pariuri sportive”, derulată prin aplicația Telegram sub denumirea IGF. Participanților li s-au promis câștiguri rapide și acte caritabile, însă organizatorii au dispărut brusc, luând cu ei sume importante de bani.

Un bărbat de 37 de ani din Râmnicu Vâlcea a depus plângere penală la IPJ Vâlcea, declarând că a pierdut zeci de mii de lei, iar alte sute de persoane ar fi fost atrase în același joc. Escrocii ar fi închiriat chiar și un sediu pe strada Banu Mărăcine, pentru a mima seriozitatea afacerii.

„Ne promiteau câștiguri de 6.000–10.000 de lei pe săptămână și se prefăceau că ajută cazuri sociale. Apoi au închis tot și au fugit cu banii”, a povestit una dintre victime..

Poliția confirmă deschiderea unei anchete penale pentru înșelăciune. Prejudiciul reclamat până acum depășește 15.000 de lei, dar ar putea fi mult mai mare, în funcție de numărul real al păgubiților.

Autoritățile avertizează cetățenii să evite platformele de mesagerie criptată pentru investiții, să nu trimită bani necunoscuților și să verifice întotdeauna legalitatea operatorilor.

Recomandările IPJ Vâlcea pentru cetățeni:

Accesați doar platforme autorizate și verificate.

Documentați-vă din surse oficiale cu privire la operatorii care oferă servicii de investiții sau pariuri.

Nu accesați linkuri primite din surse necunoscute și nu furnizați date personale sau bancare.

Pentru orice nelămurire, cereți consultanță instituțiilor competente sau unei persoane de încredere.

Foto: seintamplainvalcea.ro