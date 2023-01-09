Fraude cu fonduri pentru refugiații ucraineni la Băile Olănești?!!! Dosarul INCULPATEI Nicoleta Barbu a ajuns în fața judecătorilor. ISU Vâlcea, parte vătămată în proces

vineri, 14 noiembrie 2025

Ancheta privind presupusele fraude cu fonduri guvernamentale destinate cazării refugiaților ucraineni în Băile Olănești a intrat într-o nouă etapă. După aproape trei ani de verificări, percheziții și audieri, cazul a fost trimis în judecată, iar instanța a deschis un dosar penal care confirmă că suspiciunile formulate în 2022 nu au rămas fără urmări.

Dosarul penal este pe rol. Inculpați: Nicoleta Barbu și SC VOLTECS SRL

La Judecătoria Râmnicu Vâlcea a fost înregistrat, pe 1 octombrie 2025, dosarul penal cu nr. 11205/288/2025, având ca obiect infracțiunea de înșelăciune (art. 244 Cod Penal). În acest dosar, Nicoleta Barbu, proprietara pensiunilor vizate de descinderile din 2022, figurează ca inculpat, alături de compania sa, SC VOLTECS SRL, firmă care a depus documentele pentru decontarea cazării refugiaților. În 2022, Voltecs a avut o cifra de afaceri de 778.729 lei, de aproximativ 14 ori mai mare fata de anii precedenti!

Mai mult, în acest dosar apare o informație esențială: Inspectoratul pentru Situații de Urgență „General Magheru” Vâlcea este înscris în cauză ca parte vătămată, ceea ce confirmă că instituția a constatat un prejudiciu sau o neregularitate în legătură cu decontările.

Dosarul se află în prezent în stadiul de fond, urmând ca instanța să stabilească primul termen de judecată.

Cum a început totul: perchezițiile din 2022

Cazul își are originea în decembrie 2022, când polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din IPJ Vâlcea au descins la două pensiuni din Băile Olănești: Nicoleta și Aly. Operațiunea s-a desfășurat cu sprijinul luptătorilor SAS și al criminaliștilor, după ce anchetatorii au suspectat un mecanism de decontare falsă a cazărilor unor cetățeni ucraineni.

Potrivit IPJ Vâlcea, în perioada aprilie – noiembrie 2022, administratorul unei firme hoteliere ar fi depus documente pentru cazarea unui număr mai mare de refugiați decât cel găsit efectiv în locațiile verificate. Practic, numărul real al persoanelor cazări nu corespundea cu cel din documentele folosite la solicitarea decontărilor.

Surse judiciare afirmă că un cetățean ucrainean transporta frecvent grupuri de persoane care rămâneau doar una–două nopți în pensiunile vizate, suficient pentru a fi luate în evidențele Poliției, după care plecau. Pe baza acestor înregistrări se solicitau ulterior decontări extinse pentru cazare și masă.

Legătura cu un alt dosar din Suceava

Același cetățean ucrainean care apare în ancheta de la Vâlcea este vizat și într-o cauză similară din județul Suceava, unde principalul inculpat este un viceprimar. Cele două cazuri par să contureze un tipar: rețele care se foloseau de refugiați reali pentru a obține fonduri pentru cazări nereale.

Reacția Nicoletei Barbu: de la acuzații, la teorii conspiraționiste

La momentul perchezițiilor, Nicoleta Barbu a negat toate acuzațiile, susținând că este victima unui „grup de interese” din HoReCa:

„Olăneștiul e mic, știm cine e în spate. Din 2014 mă lupt să păstrez aceste spații. Au mai venit vara trecută, au stat câteva zile, au verificat, și au plecat. Acum au spart ușile!”, declara aceasta.

Barbu a susținut constant că presiunea asupra ei ar avea legătură cu dispute mai vechi privind proprietatea asupra imobilelor.

Însă în 2025, odată cu deschiderea dosarului penal în instanță, poziția instituțiilor statului este clară: există probe suficiente pentru trimiterea în judecată.

Ce înseamnă prezența ISU ca parte vătămată

Faptul că ISU Vâlcea apare în dosar ca parte vătămată este o schimbare majoră față de primele relatări din presă. Acest statut indică: existența unui prejudiciu material sau procedural imputat inculpaților; implicarea ISU în confirmarea realității cazărilor pentru care s-au făcut decontările; posibilitatea ca instituția să fi fost păgubită prin sistemul de raportare/validare a refugiaților.

Este pentru prima dată când se confirmă oficial implicarea ISU în calitate de victimă a presupusei fraude.

Ce spun instituțiile? Ziarul de Vâlcea solicită oficial puncte de vedere

În urma noilor informații, redacția noastră a solicitat, în mod oficial, clarificări de la:

1. IPJ Vâlcea

estimarea prejudiciului stabilit în faza de urmărire penală;

alte persoane identificate în anchetă;

modul în care a fost documentat fluxul de refugiați.

2. Parchetul de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea

numărul și data rechizitoriului;

articolele exacte din Codul Penal pentru care au fost trimiși în judecată inculpații;

dacă există alte instituții sau persoane cu calitate de parte vătămată.

3. ISU Vâlcea

valoarea prejudiciului reclamat;

modul în care instituția a constatat neregulile;

perioada pentru care solicită despăgubiri.

4. Ministerul Afacerilor Interne

dacă există o conexiune oficială cu dosarul similar din Suceava;

dacă au existat rapoarte interne privind posibile rețele de fraudare a decontărilor pentru refugiați.

Nu mai vorbim despre simple suspiciuni, ci despre un dosar penal în instanță

Trimiterea în judecată a Nicoletei Barbu și a firmei sale marchează trecerea de la etapa speculațiilor și declarațiilor publice conflictuale la o procedură judiciară fermă, cu inculpați, parte vătămată, probatoriu și un prejudiciu recunoscut de o instituție publică.

Ziarul de Vâlcea va publica imediat răspunsurile primite de la autorități și va continua să urmărească atent desfășurarea procesului.

Tiberiu Pîrnău