marți, 11 noiembrie 2025

FOTO/VIDEO: Percheziții de amploare în Vâlcea, sub coordonarea procurorilor din Sibiu – Operațiunea „JUPITER” scoate la iveală tone de deșeuri, alcool și țigări de contrabandă

Acțiune de forță a procurorilor și polițiștilor în județul Vâlcea, în cadrul operațiunii „JUPITER”, coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu și Poliția Română. În perioada 3–7 noiembrie, mai multe percheziții au avut loc în Vâlcea, dar și în Sibiu, Galați și Dâmbovița, vizând o amplă rețea de afaceri ilegale cu deșeuri, produse contrafăcute și contrabandă.

Surse judiciare confirmă că în Vâlcea au fost descoperite adevărate depozite clandestine – hale pline cu acumulatori uzați, componente auto, frigidere, televizoare și chiar deșeuri medicale, depozitate fără autorizație. În total, 45 de tone de deșeuri și 9 containere de 30 de metri cubi au fost ridicate de polițiști.

Tot în județul Vâlcea au fost identificate cantități impresionante de țigarete de contrabandă (peste 480.000 de bucăți), alcool etilic și detergenți contrafăcuți, alături de sume de bani și autoturisme scoase din uz.

Operațiunea, desfășurată cu sprijinul Serviciilor de Investigații Criminale și Economice, dar și al Gărzii de Mediu, a vizat grupări care ar fi acționat în zona industrială a Râmnicului și în comunele limitrofe, unde existau suspiciuni privind traficul de materiale neconforme și spălarea de bani prin firme-fantomă.

În total, 6 persoane au fost reținute, alte 9 duse la audieri, iar 4 mandate de executare a pedepsei au fost puse în aplicare.

Operațiunea „JUPITER” scoate la lumină, încă o dată, dimensiunea reală a economiei subterane care gravitează în jurul județului Vâlcea – un nod comercial unde contrabanda, deșeurile și afacerile gri continuă să prolifereze sub umbrela unor „afaceri” aparent legale.