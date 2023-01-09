FOTO - Râmnicu Vâlcea intră în liga proiectelor premium: lucrările la NOVA Luxury Apartments avansează rapid

sâmbătă, 8 noiembrie 2025

Râmnicu Vâlcea intră în liga proiectelor premium: lucrările la NOVA Luxury Apartments avansează rapid

În centrul municipiului Râmnicu Vâlcea, lucrările la complexul NOVA Luxury Apartments se desfășoară într-un ritm susținut, semn că dezvoltatorul tratează proiectul cu seriozitate și respect față de standardele promise.

Imaginile surprind faza de turnare a betonului pentru fundație, cu utilaje moderne, pompe de mare capacitate și echipe coordonate atent. Pe șantier se află mai multe autobetoniere, iar procesul se desfășoară în condiții de maximă siguranță, sub supravegherea directă a specialiștilor.

Atât dezvoltatorul, cât și constructorul au mizat pe materiale de cea mai bună calitate, respectând normele tehnice și de durabilitate specifice proiectelor premium.

NOVA Luxury Apartments va schimba imaginea zonei centrale a orașului, oferind apartamente spațioase, finisaje moderne și un stil de viață exclusivist, la doar câțiva pași de parcul „Mircea cel Bătrân”.

Prin ritmul alert al lucrărilor și atenția la detalii, proiectul confirmă seriozitatea echipei implicate și poziționează Râmnicu Vâlcea pe harta investițiilor rezidențiale de top din România.