Firme din Vâlcea, verificate de Poliție: deșeuri colectate ilegal, bani la negru și dosare penale

duminică, 16 noiembrie 2025

Polițiștii vâlceni au verificat 14 firme din Râmnicu Vâlcea, Călimănești, Bunești, Budești, Mihăești și Orlești, într-o acțiune-fulger pe linia protecției mediului și gestionării deșeurilor. Controalele au vizat atât colectori de fier vechi, cât și magazine.

În doar două zile, au fost deschise două dosare penale pentru încălcarea legislației privind deșeurile și protecția mediului, iar polițiștii au dat 11 amenzi în valoare totală de 42.000 lei. Au fost găsite deșeuri gestionate necorespunzător, bani nefiscalizați și alte nereguli comerciale.

Au fost confiscate cantități de fier vechi colectate ilegal și sume de bani obținute „la negru”.

IPJ Vâlcea anunță că astfel de controale vor continua și recomandă firmelor să respecte legislația și să gestioneze corect deșeurile.